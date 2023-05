Pressionado, Coritiba enfrenta Atlético-MG no Couto Pereira

Neste sábado (20), às 18h30, o Coritiba recebe o Atlético-MG pela sétima rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Ainda sem vencer na competição, o Coxa precisa vencer para tentar uma reviravolta na competição. Por sua vez, o Galo vem de duas vitórias seguidas no Campeonato, e chega com mais tranquilidade para o confronto.

Coritiba

Além da fase complicada, o Coxa terá um tabu pela frente: há sete anos não vence o rival deste sábado. O último triunfo contra o time mineiro foi em junho de 2016. Desde então, as duas equipes se enfrentaram em seis ocasiões, nas quais o Coritiba saiu derrotado em cinco e empatou uma outra.

Junior Urso, de volta após lesão, pode reforçar o time. Por outro lado, Willian Farias, Kuscevic e Thiago Dombroski, todos lesionados, ainda desfalcam a equipe.

Sendo assim, Antônio Carlos Zago deverá escalar: Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Victor Luis; Marcos Vinicius, Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Jamerson; Zé Roberto e Robson.

Atlético-MG

O Galo chega confiante para o confronto, tendo vencido os últimos três jogos (incluindo na Copa do Brasil). Atualmente no G-6, o Atlético tenta se firmar nas primeiras posições, e uma vitória pode trazer essa estabilidade.

O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com Allan, Otávio e Pedrinho, que estão no DM. Alan Kardec, que faz transição física, também ficará de fora. Contudo, Guilherme Arana e Igor Rabello podem ser novidade na lista de convocados. Enquanto isso, Mariano e Rubens devem ser poupados.

Desta forma, o Galo deve iniciar com:Everson; Saravia (Bruno Fuchs), Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Edenilson (Zaracho) e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk.

Arbitragem e transmissão

O dono do apito será Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra. Thiago Duarte Peixoto estará à frente do VAR.

O confronto será transmitido pelo Premiere, bem como pelo tempo real da VAVEL Brasil.