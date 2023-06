São Paulo vence Palmeiras de virada e avança às semifinais do Brasileirão

Em manhã eletrizante de domingo (23), o São Paulo venceu de virada o Palmeiras, por 3 a 1, em jogo de volta, avançando às semifinais, mantendo vivo o sonho do título inédito do Brasileirão Feminino. Amanda Gutierres anotou para as Palestrinas. Rafa Mineira, Ana Alice e Micaelly fechou a conta para as visitantes.

Palmeiras marca, São Paulo reage

O jogo começou agitado no Allianz Parque, e o Tricolor Paulista chegou incomodando, criando oportunidades e o Verdão tentando a todo custo apertar a marcação. Aos onze, o Palmeiras levou a melhor, e saiu na frente, com Amanda Gutierres aproveitando uma linda jogada coletiva. Na sequência o São Paulo deixou tudo igual, em golaço de Rafa Mineira por cobertura. O empate, porém, não intimidou o Palmeiras, que seguiu controlando a partida até o intervalo, mas sua superioridade não o permitiu ir com vantagem para os vestiários.

São Paulo atropela Palmeiras e avança às semifinalis

A partida recomeçou equilibrada, mas com o São Paulo sendo mais perigoso no campo de ataque. Logo aos três, Ana Alice virou de cabeça, após cobrança de escanteio, Tricolor na frente. Depois do gol sofrido, o Palmeiras tentou pressionar e teve uma chance clara para empatar, mas na sequência desperdiçou um pênalti, o baque da penalidade perdida foi grande. Quando chegou ao ataque novamente, o São Paulo não perdoou, e Micaelly ampliou, contando com falha de Amanda. As Palestrinas tentaram voltar para o jogo, mas pararam na atuação inspirada de Carlinha, com direito a um milagre com os pés em cima da linha. A partida terminou com o São Paulo vencendo por 3 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o São Paulo terminou a primeira fase na sétima colocação e vai para a semifinal, enquanto o Palmeiras que tinha ficado na vice-liderança está eliminado. Com a pausa no Brasileiro Feminino para a disputa da Copa do Mundo Feminina, as datas das semifinais, a princípio, são 10 e 17 de setembro, mas a CBF ainda vai detalhar a tabela.

Próximos Jogos

Os times ainda tem mais um compromisso pela frente antes da paralisação total para a Copa do Mundo. E será justamente mais um clássico, mas pelo Paulista Feminino, São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 19h, em Jundiaí.