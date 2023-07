Edurado Barros lamenta derrota para o São Paulo : "Peço Desculpas à torcida"

O Fluminense foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 1 a 0, com o gol do seu adversário tendo sido marcado por Luciano, ex-Fluminense inclusive, e com esta derrota, o Tricolor Carioca manteve seus 21 pontos e se encontra na quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Perdão para Torcida

Após o confronto, o treinador interino, Eduardo Barros, que substituía Fernando Diniz por conta de suspensão, lamentou o resultado ruim contra o São Paulo, e pediu desculpas ao torcedor carioca.

“Antes de analisar o jogo, vale um pedido de desculpas ao nosso torcedor. Hoje, infelizmente fizemos uma partida abaixo daquilo que nós podemos fazer e daquilo que é o melhor. Não conseguimos igualar o jogo, somente nos minutos finais, daquilo que era o ponto de partida para jogar um jogo desse tamanho, do ponto de vista da competitividade.”

Motivo de Ganso Fora

O auxiliar também explicou a ausência de um dis melhores jogadores do tricolor carioca, e ex-São Paulo também, Paulo Henrique Ganso ficou de fora da partida por opção técnica.

“Na característica que ficou o jogo, tendo que entrar em blocos médios e baixos de marcação, o São Paulo fez 21 finalizações. Eles conseguiram, no meio-termo entre cruzamento e lançamento, com boas bolas do Rafinha, achar as costas da nossa linha. O jogo não pedia o Ganso, sobretudo, nas condições clínicas que ele se encontra. Ele vem arrastando uma lesão no pé, que já o tirou de outro jogo, e achamos prudente preservá-lo para a sequência de jogos decisivos que teremos ao longo da temporada. Além disso, faltou conseguir explorar bolas longas nas costas do Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patrick.”

Tempos bons voltarão

Foto: Divulgação/Fluminense

Eduardo comentou um pouco sobre o calendário apertado que a equipe sofre e prometeu aos torcedores que as boas atuações da equipe voltarão a acontecer.

“Jogamos na terça uma partida de muita tensão, recuperamos quarta, quinta treinamos e ontem muito pouco. Agora não. Teremos quatro semanas cheias com a janela aberta, importante para preencher algumas lacunas no elenco para chegarmos fortalecidos nesse próximo momento da temporada. Jogadores que podemos voltar a contar, chegadas de contratações. A projeção para a equipe é muito positiva, e ela vai voltar a mostrar desempenho, o mesmo de outros nessa temporada.”

Derrota Dura

Foto: Divulgação/Fluminense

Por parte dos jogadores que atuaram dentro de campo, o goleiro Fábio deu as suas palavras sobre a dura derrota fora de casa.

“Foi um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe qualificada montada pelo Dorival. Seria um jogo de poucas oportunidades, isso foi visto no jogo, infelizmente sofremos o gol. É continuar trabalhando.”

Próximos Compromissos

O Fluminense volta aos gramados no próximo domingo (9), em que terá de enfrentar a equipe do Internacional, no Maracanã, às 16h. O duelo é válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.