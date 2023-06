Fluminense vence Bragantino e se reabilita no Brasileirão

Na tarde deste domingo (4), Fluminense e Bragantino se enfrentaram no Estádio do Maracanã. O confronto foi válido pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense leviu a melhor e venceu por 2 a 1, com gols marcados ainda no primeiro tempo por Ganso e Felipe Melo. Borbas descontou para o Bragantino na segunda etapa.

Tricolor eficiente

Os primeiros 10 minutos de jogo foram marcados por faltas e reclamações de ambas as equipes, o que resultou em três cartões amarelos.

Quem iniciou as tratativas ofensivas do duelo foram os visitantes. Aos sete, o Bragantino fez jogada ensaiada, Helinho recebeu na ponta e recuou para Vitinho. O atacante soltou uma pancada de fora da área, e Fábio se atirou para jogar para escanteio.

O Massa Bruta chegou novamente com perigo aos 19, quando Vitinho cobrou escanteio, a defesa tricolor tirou da área, mas Ramires recebeu livre e soltou uma bomba de primeira, que obrigou Fábio a fazer uma boa defesa. Em seguida, a bola foi levantada novamente na área, mas Matheus Fernandes cabeceou sem força.

Quando o Fluminense finalmente reagiu, aos 26, foi em grande estilo. Realpe errou saída de bola e Lima cortou. Na sequência, Cano brigou pela bola, que sobrou para Arias. O colombiano arrancou no campo do Bragantino e viu Ganso livre no centro. O meia recebe na entrada da área e chutou forte no ângulo para abrir o placar.

Desnorteado após sair em desvantagem, os paulistas passaram à ceder mais espaços ao adversário, e foram castigados. Aos 33, em jogada ensaiada, Ganso cobrou o escanteio com bola rasteira para Lim. Desmarcado, o meia finalizou na trave, mas Felipe Melo pegou o rebote e ampliou resultado. Assim, a primeira etapa se encerrou em 2 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras.

Correria desenfreada

Atrás no placar, o Massa Bruta se viu na necessidade de buscar o ataque no segundo tempo. Aos cinco, a equipe conseguiu boa falta na frente da grande área, mas Lucas Evangelista mandou por cima.

Os paulista chegariam novamente três minutos depois, e dessa vez de forma fatal. Tocando a bola de pé em pé no campo de ataque, Sasha passou Borbas na entrada da área do Fluminense, o atacante soltou uma bomba cruzada, sem chance para Fábio defender, e diminuiu a desvantagem.

Sendo pressionado, o Fluminense tentava encaixar contra-ataques em rápidas saídas de bola, mas encontrava dificuldade na transição para o campo de ataque.

Os cariocas teriam ótima chance aos 30, com Lelê. O atacante arrancou em direção à área do Bragantino com liberdade, limpou o marcador e bateu cruzado, mas Cleiton defendeu com o pé.

A última chance do Bragantino seria aos 48, com Mosquera. O atacante recebeu na ponta-direita e e soltou uma bomba na rede pelo lado de fora. Assim, o placar final do duelo ficou em 2 a 1 e vitória do Fluminense.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Fluminense ocupa a quarta posição da tabela, com 16 pontos. O próximo compromisso dos tricolores será pela Libertadores, na quarta-feira (7), às 21h30.

Já o Bragantino ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos. A equipe dirigida por Pedro Caixinha também tem desafio internacional, mas pela Sul-Americana. Também na quarta-feira, às 21h, visita o Estudiantes.