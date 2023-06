No duelo de tricolores, Fluminense vence Bahia de virada pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (24), Fluminense e Bahia se enfrentaram no Estádio do Maracanã. A partida foi válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do seu torcedor, o Fluminense levou a melhor e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Lelê e Pirani. Mingotti marcou para o Bahia.

Jogo movimentado

Logo no primeiro minuto o Tricolor das Laranjeiras quase abriu o marcador. Após alha de Danilo Fernandes, o atacante Lelê teve grande oportunidade, mas não conseguiu superar o goleiro do Bahia.

O início da partida realmente foi de Lelê. Aos 4, mais uma vez o jogador teve a chance de estufar as redes, quando recebeu cruzamento de Keno cabeceou obrigando Danilo Fernandes a fazer boa intervenção.

A equipe de Fernando Diniz tinha total domínio da partida, e aos 9 minutos criou mais uma boa chance. Pirani invadiu e cruzou na área, Arias não conseguiu chutar a bola, que sobrou para Marcelo. O lateral chutou, o goleiro Danilo Fernandes defendeu e Kayky salvou em cima da linha para os baianos.

Os visitantes só conseguiram sua primeira finalização aos 19 minutos. Cauly tocou para Tchaciano, que cruzou para Cicinho. O lateral matou no peito e chuta por cima do gol do Fluminense.

A equipe de Renato Paiva chegava pouco, mas na segunda vez que conseguiu uma transição ofensiva, foi fatal. Após boa puxada de contra-ataque, Kayky achou bom cruzamento para Vinicius Mingotti abrir o placar no Maracanã.

A situação se complicou de vez para o Fluminense aos 36. Nino cometeu falta dura em Mingotti e recebeu cartão amarelo, mas o VAR chamou o árbitro para revisão do lance e o zagueiro acabou expulso de campo. O que possibilitou aos baianos controlar o restante da primeira etapa, que sem novas alterações no placar, 1 a 0.

Reviravolta

O segundo tempo começou, e com ele uma reviravolta no cenário do duelo. Logo aos 3 minutos, Samuel Xavier arriscou um passe, Cicinho tentou afastar a bola mas chutou para trás. Lelê ficou com a sobra e cabeceou para o gol empatando a partida após uma saída errada do goleiro Mateus Claus.

Animados, os cariocas partiram para cima e logo alcançariam a virada. Aos 6, Keno achou Gabriel Pirani dentro da área, o meia bateu cruzado de perna esquerda para marcar o segundo gol do Fluminense.

Atordoado, o Bahia encontrava dificuldades em se reencontrar na partida, e apelava para muitos cruzamentos que resultavam em perigo para meta defendida por Fábio.

Aos 47, o último grande momento da partida. O Bahia conseguiu criar boa jogada que terminou em finalização de Mingotti e grande defesa de Fábio. Assim, no duelo de tricolores, os cariocas levaram a melhor e venceram por 2 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Fluminense ocupa a 3ª posição na tabela, com 21 pontos. O próximo desafio dos cariocas será pela Libertadores, na terça-feira (27), às 21h, quando recebe o Sporting Cristal.

Já o Bahia se encontra na 14ª colocação, com 12 pontos. Os baianos voltam a campo no sábado (1), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, quando encara o Grêmio.