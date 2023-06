Palmeiras e Bolívar se enfrentam em busca de liderança geral da Libertadores

Palmeiras e Bolívar se enfrentam, nesta noite, às 21h, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O confronto vale a liderança do Grupo C e geral da competição de clubes mais importante da América latina. As quipes estão empatadas com 12 pontos para cada lado. Os bolivianos tem vantagem no saldo de gols (oito a seis).

Em momento turbulento, o Palmeiras chega para o duelo com uma rara pressão dentro do clube. A equipe comandada por Abel Ferreira perdeu seus dois últimos jogos e teve uma queda da vice-liderança para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Bolívar vive um momento distinto. A equipe venceu três dos seus últimos quatro jogos disputados. Os bolivianos, entretanto, nunca venceram o Palmeiras em São Paulo. Ao todo, foram dois confrontos, com duas vitórias palestrinas.

Para o duelo desta noite, Abel Ferreira terá uma baixa. O volante Zé Rafael (lesionado) está fora por tempo indeterminado e deve ser substituído por Richard Ríos. Com isso, o Verdão deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Já o Bolívar vem à capital paulista com força máxima e deve iniciare o duelo com: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández.

O duelo desta noite continua a fase de confrontos importantes que o Verdão terá pela frente. Neste final de semana, a equipe viaja rumo à Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense. Na sequência, enfrenta o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil e fecha o mês de julho com as primeiras partidas do mata-mata da Copa Libertadores. Neste intervalo de tempo, o alviverde também terá confrontos com Flamengo, Internacional e Fluminense, todos pelo Brasileirão.

Palmeiras x Bolívar - Copa Libertadores

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e Hora: 29 de junho, às 21h (de Brasília)

Transmissão: Star+ e ESPN

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela).