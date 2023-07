Mirassol vence Chapecoense na Arena Condá

Em manhã sem tanta inspiração de sábado (29), o Mirassol venceu a Chapecoense, por 1 a 0, repetindo o placar de estreia na Série B, na Arena Condá. Thalisson Kelven anotou já nos acréscimos da etapa final para o Leão.

Começo frio e sem gols

O jogo começou frio em Chapecó, mas não só no clima, em campo também, sem grandes chances de perigo, o Leão foi melhor tendo mais bola no pé, mas sem acertar o alvo. Pouco a pouco, a Chape foi ganhando espaço, e começou a incomodar.

Aos 26, Bruno Nazário cruza pra Kayke no veneno na pequena área, mas chega finalizando pra longe. Na reta final, o Mirassol ainda levou perigo em chute de longe de Chico Kim, que parou em Airton e em cabeçada de Luiz Otávio para fora, decretando ir para o intervalo zerados.

Mirassol persevera e marca

A partida retomou com o Mirassol com uma postura ofensiva, com mais gás, mas sem boas finalizações. Já a Chape, não prometeu nada, mas já chegou de cara com Bruno Leonardo quase marcando de cabeça, que parou na boa defesa de Alex Muralha. Aos 45, a resposta que o Mirassol tanto esperava, saiu do banco, Camilo cobrou falta com perfeição na cabeça de Thalisson Kelven, que cabeceou para o chão e abriu o placar.

Na sequência, expulsão de Julimar, que já havia recebido um amarelo e fez nova falta para parar o contra-ataque da Chapecoense. Sem mudanças, a partida encerrou com vitória do Mirassol por 1 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Mirassol vai a 34 pontos, mantendo a sexta colocação e, no momento, a apenas um ponto do G-4. Já a Chapecoense, por sua vez, fica na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

Pela 21ª rodada da Série B, o Mirassol visita o Avaí na terça-feira (2), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis. No dia seguinte, na quarta-feira (3), às 21h30, a Chapecoense enfrenta o Londrina, no estádio do Café, em Londrina.