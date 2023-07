Nigéria vence Austrália de virada e lidera grupo B da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta quinta-feira (27) a Austrália encarou a Nigéria na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. E jogando em casa, no Lang Park, as australianas conheceram a derrota de virada para as nigerianas por 3 a 2.

Van Egmond abriu o placar no primeiro tempo, Kanu empatou antes do intervalo. Logo na volta para a segunda etapa Ohale virou e Oshoala ampliou. Kennedy diminuiu e deu emoção no fim do jogo, mas a partida acabou com vitória da Nigéria.

A Nigéria é o time da virada!

Os primeiros 45 minutos foram arrastados na partida, com pouquíssimas chances. Aos 13 Catley recebeu o passe na direita, invadiu a área e bateu forte, no canto esquerdo, mas Nnadozie espalmou para escanteio. Aos 19 Foord recebeu o passe na esquerda, já dentro da grande área e bateu forte, mas mandou a bola pela esquerda do gol.

Com 30 minutos, mm um escanteio vindo da direita a bola foi desviada na primeira trave e Raso apareceu na segunda, dentro da pequena área, para mandar a bola pela direita do gol.

Então aos 45 minutos, na descida pela esquerda Foord conseguiu o passe, a bola passou pela defesa até chegar em Van Egmond, que bateu rasteiro, no canto esquerdo, sem chance de defesa!

A Austrália ia caminhando para um intervalo com vitória, mas aos 50 minutos do primeiro tempo Ajibade conseguiu o cruzamento na área e Kanu desviou no canto esquerdo para empatar a partida no último lance da primeira etapa!

E logo aos 12 do segundo tempo, na primeira chance de perigo, em um escanteio vindo da esquerda a defesa não tirou, a bola foi devolvida para o meio, onde Ajibade jogou a bola para o meio, Arnold desviou e Ohale conseguiu o cabeceio para virar o jogo!

15 minutos depois, em um passe por cima da defesa, Kennedy tinha a bola sozinha, tentou recuar para a goleira, mas errou o cabeceio e Oshoala ficou com a bola na direita para bater por gol, ampliando o placar!

Aos 33 Kennedy tentou se redimir e, em um escanteio, conseguiu o cabeceio, mas mandou por cima do gol. Um minuto depois Foord levou da esquerda para o meio e chutou por cima do gol, com perigo.

E, para fechar a partida na pressão das donas da casa, no escanteio vindo da esquerda Kennedy foi no alto para cabecear e mandar a bola no canto direito, diminuindo o placar!

Foto: Divulgação/Nigéria

Próximos jogos

A Austrália agora joga na segunda-feira (31), às 7h quando encara o Canadá. A Nigéria joga no mesmo dia, contra a Irlanda, às 7h30.

Com a vitória a Nigéria lidera o grupo B com quatro pontos, empatada com o Canadá. A Austrália soma três e, já eliminada, a Irlanda não somou pontos no grupo.