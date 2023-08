Dudu participa normalmente de atividade e pode reforçar o Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras encerrou, nesta terça-feira (01), a preparação para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Verdão viajou no final desta tarde para a capital mineira, onde se concentra para o duelo mais importante da temporada até aqui.

Durante a manhã, os atletas assistiram a um vídeo feito por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Após isso, foram ao campo para realizarem trabalhos de aprimoramento em cruzamentos e finalizações, com os titulares treinando jogadas ensaiadas. O treino foi finalizado com o tradicional "rachão".

Ao longo de todas as atividades, Abel Ferreira contou com uma novidade importante. O atacante Dudu, que foi desfalque da equipe nas últimas três partidas, participou normalmente do treinamento e pode reforçar a equipe para o duelo contra o Galo. Caso não entre em campo, ele deve ser substituído por Jhon Jhon.

O provável Palmeiras nesta quarta-feira deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.

O segundo e decisivo jogo das oitavas de final entre Palmeiras e Atlético-MG será no dia 9 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe que se classificar irá enfrentar, nas quartas de final, o vencedor de Deportivo Pereira, da Colômbia, e o atual campeão da Copa Sul-Americana, Independiente Del Valle, do Equador. A final do torneio será disputado no dia 4 de novembro, no Estádio do Maracanã.