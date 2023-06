Corinthians é atropelado pelo Del Valle e está eliminado da Libertadores

O Corinthians visitou o Independiente Del Valle em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time equatoriano venceu por 3 a 0, com dois gols de Hoyos e um de Sornoza para eliminar o alvinegro da competição com uma rodada de antecedência.

Os 10 primeiros minutos de partida foram disputados, mas logo o Del Valle dominou chegando a marcar o seu gol logo aos 17 minutos, quando Sornoza apareceu entre as linhas do Corinthians, achou lindo passe para Hoyos de primeira encher o pé para marcar o gol.

Poucos minutos depois, a equipe equatoriana aumentou aproveitando um grande espaço deixado do lado esquerdo da defesa alvinegra, abrindo uma passarela para o atacante Hoyos desfilar e finalizar no canto direito de Cássio.

Após o segundo gol, o Corinthians seguia sendo totalmente dominado pelo Del Valle, sem nenhuma reação nem criatividade para tentar qualquer coisa na partida.

Na segunda etapa, o cenário se manteve o mesmo apesar de uma pequena tentativa de esperança ao marcar um gol que foi anulado por impedimento.

Pouco depois, veio o gol que fechou o caixão quando Sornoza invadiu a área e recebeu livre dentro da área para finalizar sem maiores problemas decretando a eliminação alvinegra.

Classificação

Com o resultado, o Independiente Del Valle garantiu sua classificação para as oitavas, enquanto o Corinthians deixou a competição com uma rodada de antecedência, jogando na última rodada apenas pela Sul-Americana.