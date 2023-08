Vanderlei Luxemburgo comenta saída de Róger Guedes "Nós teremos competividade com ou sem o Róger"

Em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians derrotou o Newell´s Old Boys, pelo placar de 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Wesley, na Neo Química Arena. Após o final da partida, Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva e analisou o momento do Timão.

A venda de Róger Guedes

O técnico corintiano comentou sobre a saída do camisa 10, que irá para o Al- Rayyan, do Catar: “Tem coisas que são impossíveis de não acontecer, elas pertencem ao nosso meio, e não tem como evitá-las. Eu analiso isso como uma coisa do futebol, ele está liberado para fazer exames, mas vamos esperar concretizar para eu falar mais coisas.”

Luxemburgo também comentou sobre o primeiro gol do garoto Wesley como profissional.

“Eu falei pra ele que atacante que não faz gol não é atacante, tem que gostar de gol. Quando você está colocando a base no time de cima, você está abrindo espaço pra eles, mas existe uma série de correções que devem ser feitas no caminho, faz parte de um processo, tem que ter um pouco de paciência com eles.”

O comandante do timão comentou sobre a competitividade do timão, com a saída de Guedes.

“Não tem nada a ver competividade com nome de jogador, o Corinthians é sempre Corinthians, todo mundo que jogar aqui tem que estar preparado para competir e ganhar. Nós não estamos aqui pedindo licença pra ninguém para ocupar espaço”

Calendário

O Corinthians volta a campo no sábado (5), quando vai a Porto Alegre, enfrentar o Internacional, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.