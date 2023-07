Corinthians atropela Vasco em jogo sem torcida na Neo Química Arena

O Corinthians recebeu o Vasco em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 em uma Neo Química Arena de portões fechados devido a punição do STJD. O Timão venceu por 1 a 0 com gol de Róger Guedes.

O Corinthians mesmo sem sua torcida imprimiu uma blitz na Neo Química Arena, dominando as ações do confronto do início ao fim da primeira etapa.

Adson puxou bom contra ataque, tocou na velocidade para Guedes que avançou bem e finalizou para fora.

Pouco depois, Guedes novamente aproveitou espaço deixado pela equipe vascaina e de fora da área finalizou para boa defesa do goleiro Léo Jardim.

O Vasco tentou responder com finalização do volante Jair para boa defesa de Cássio.

Logo aos 19 minutos o Corinthians já chegou ao seu primeiro gol, quando Renato fez boa jogada, tocou para Adson que cruzou para o próprio Renato Augusto que ajeitou para Maycon vir de trás e marcar em chute forte de fora da área.

Já na segunda etapa, o Timão vinha sendo pressionado pelo Vasco, mas conseguiu marcar o segundo gol em grande finalização de Yuri Alberto onde a bola bateu no travessão e entrou no gol.

O Vasco diminuiu, com gol fe Gabriel Pec driblando Cássio após bom passe de Orellano.

O impeto vascaíno durou pouco, pois logo depois Yuri Alberto fez boa jogada e conseguiu um pênalti para alvinegra após desvio na mão de Miranda.

Na cobrança, Guedes bateu e marcou entrando para história como maior artilheiro da Neo Química Arena de maneira isolada.

Próximo Jogo e situação na tabela

O Corinthians com a vitória chegou a 19 pontos, assumindo a 14ª colocação, passando o Santos na tabela e agora volta a jogar pela Copa Sul-Americana, diante do Newell's Old Boys, da Argentina.

O Vasco segue na lanterna do torneio e só volta a jogar pelo próprio Brasileirão no próximo final de semana contra o Grêmio, no domingo, às 16h.