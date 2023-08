Bahia vence América-MG e deixa zona de rebaixamento

O Bahia entrou em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiroprecisando vencer o América-MG para sair da zona de rebaixamento. E fez o dever de casa! Com gols de Everaldo, Cauly e Rafael Ratão, o triunfo veio em grande estilo.

Com o resultado, o Esquadrão empurrou o Santos para o Z-4. Esta é a primeira vez que o Peixe entra na zona de rebaixamento no Brasileirão. O América, por sua vez, caiu para a lanterna da Série A, uma vez que o Vasco venceu o Grêmio.

Everaldo marca no primeiro tempo

Pressionado em busca di resultado, o Bahia foi pra cima do Coelho desde os primeiros minutos. O América-MG tentou equilibrar o jogo e até chegou com perigo com Felipe Azevedo, aos 15. Mas foi o Esquadrão quem abriu o placar.

Aos 25, Camilo Candido fez linda jogada e deixou Everaldo em condições para inaugurar o marcador: 1 a 0. O primeiro tempo não teve tantas emoções além do gol do Tricolor.

América empata, mas Cauly e Ratão decidem

O América-MG começou melhor na segunda etapa e buscou o empate com Mastriani aos seis minutos. e aos seis minutos empatou com gol de cabeça de Mastriani. Entretanto, não demorou muito até que o Tricolor voltasse à frente do placar. Cauly fez grande jogada individual, aos 14, e colocou 2 a 1.

Aos 20, Burgos cometeu uma falta e recebeu o segundo cartão amarelo. Com um a menos, o América se entregou. O Bahia aproveitou para ampliar com Ratão e fechou o jogo com vitória por 3 a 1 para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Agenda e classificação

Com o triunfo, o Bahia chegou aos 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Já o América-MG se complicou na tabela, segue com 10 pontos e agora é o lanterna.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia vai encarar o Atlético-MG, no Mineirão, às 11h do próximo domingo (13). Já o América-MG recebe o Goiás no mesmo dia, no Independência, às 16h.