São Paulo vence Palmeiras com golaço de Rafinha e leva vantagem para o Allianz Parque

Na noite desta quarta-feira (05), o São Paulo recebeu, no Morumbi, a equipe do Palmeiras, em partida pelo primeiro confronto das quartas de finais da Copa do Brasil 2023. Em duelo pegado do início ao fim, o Tricolor, embalado por mais de 54 mil tricolores que lotaram o Morumbi, venceu o Verdão por 1 a 0, com direito a golaço de Rafinha.

Primeiro tempo sem gols:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Em um jogo de alta intensidade, São Paulo e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo digno de decisão. Nos primeiros minutos, o Verdão se mostrou mais a vontade e controlou o ritmo da partida. Aos três minutos, Richard Ríos arriscou de fora da área e conseguiu o primeiro escanteio da partida. Aos 15, Mayke fez bom cruzamento para Dudu, que cabecear e mandar por cima do gol.

A primeira boa chegada do Tricolor surgiu aos 25 minutos, quando Luciano buscou passe dentro da área e mandou nas mãos de Weverton. Em seguida, Caio Paulista finalizou de longe e mandou pela a linha de fundo.

A grande chance do primeiro tempo veio com Calleri. Aos 31 minutos, o camisa nove foi acionado por Arboleda, matou no peito e saiu frente a frente com o goleiro palmeirense. O argentino deu um chapéu em Weverton e, com o gol aberto, bateu mal e mandou para fora, incendiando de vez a torcida no Morumbi. Rato e Caio também tiveram chances.

O Palmeiras voltou a aparecer aos 40 minutos, quando o colombiano Ríos arriscou com perigo de fora da área. Um minuto depois, veio a resposta são-paulina: Welington Rato recebeu de costas para o gol, girou pra cima da marcação e bateu firme, exigindo grande ação de Weverton.

Aos 47, Endrick acertou um chutaço no ângulo, que abriria o placar no Morumbi. Porém, o jogo já estava paralisado por impedimento de Mayke. Com isso, os primeiros 45 minutos desta decisão se finalizaram com um empate sem gols e repleto de emoções.

Rafinha marca golaço nos acréscimos

Para a segunda etapa, Dorival Júnior promoveu três alterações no São Paulo. Alisson, Juan e Rodriguinho entraram nos lugares de Gabi e dos lesionados Calleri e Luciano, que deixou o campo com dores na panturilha. As substituições deixando a equipe do São Paulo com mais velocidade na criação. Velocidade que foi usada com Caio Paulista, que logo aos três minutos, mandou por cima do gol.

Aos 16, foi a vez de Wellington Rato assustar a torcida palmeirense. O camisa 27 recebeu lançamento de Pablo Maia, gingou para cima de Piquerez e finalizou com força e levando perigo à meta palestrina. O Palmeiras respondeu com novo chute de Richard Ríos, que, de fora da área, finalizou rasteiro nas mãos de Rafael.

O Tricolor voltou a ter grande chance aos 33, quando perdeu oportunidade inacreditável. Caio Paulista recebeu na linha de fundo e acionou David. O atacante fez o drible e bateu sem goleiro, mas parou em Luan, que tirou a bola em cima da linha.

O São Paulo pressionava com tudo o rival, até que aos 36 minutos, Rafinha marcou um golaço mágico no Morumbi. O lateral-direito finalizou de primeira após passe de Wellington Rato, e encontrou o ângulo, sem nenhuma chance para Weverton. Este foi o primeiro gol do jogador com a camisa são-paulina.

O gol incendiou a torcida tricolor, que lotou o Morumbi e cantou do início ao fim do jogo. Vibrante, o São Paulo terminou a partida comemorando cada lance e levando uma vantagem importante para o Allianz Parque.

Noite de casa cheia:

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

O Choque-Rei desta noite contou com casa cheia e muita festa da torcida são-paulina, que lotou o Estádio do Morumbi com seus 54.593 torcedores, que voltaram felizes para casa após a vitória são-paulina.

Faltam 90 minutos:

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

A vaga para as semifinais da Copa do Brasil 2023 será decidida na semana que vem, na casa do Palmeiras. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (13), às 20h00, no Allianz Parque.

No ano passado, as equipes também decidiram classificação na Copa do Brasil em solo palestrino. Na ocasião, o Tricolor levou a melhor nas penalidades após empatar em 2 a 2 no placar agregado. Desta vez, quem sai com a vantagem é o São Paulo, que após vencer com golaço de Rafinha, tem a vantagem do empate para a partida da volta.

Próximos jogos:

Antes de retornarem ao confronto que decidirá um dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras tem compromissos importantes pelo Brasileirão.

No domingo, o Tricolor vai a Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abbi Chedid, onde enfrentará o Red Bull Bragantino em confronto direto por uma vaga na Libertadores, às 16h.

No sábado, o Verdão recebe o Flamengo, no Allianz Parque, às 21h, em duelo importantíssimo na briga pelo título brasileiro. Ambas as equipes buscam diminuir a diferença em relação ao líder Botafogo. O Mengão está a oito pontos atrás do Fogão, enquanto o Palmeiras está com 10 pontos a menos que o Glorioso.