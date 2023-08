Com Morumbi lotado, clássico Majestoso define primeiro finalista da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (16) às 19h30, o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Por conta do placar do jogo de ida (2 a 1), o São Paulo iniciará o jogo eliminado e precisará reverter uma vantagem corintiana de um gol para avançar de fase.

São Paulo disputar a final depois de longo período, Corinthians tenta voltar depois de ser derrotado em 2022

Em sua 23° edição disputada de Copa do Brasil, o São Paulo é o único dos 4 grandes paulistas que ainda venceu a competição. A melhor campanha da equipe na história foi em 2000, quando chegou a final, mas foi derrotado pelo Cruzeiro. O Soberano, nesta edição, conta com a ajuda de seu treinador, Dorival Júnior (campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo), além dos reforços de James Rodríguez e Lucas Moura, para chegar ao título inédito e por fim a uma seca que já dura 11 anos de conquistas nacionais/internacionais.

O Corinthians, ao contrário de seu rival de hoje, já venceu três vezes a competição e bateu na trave no ano passado, quando foi derrotado, nos pênaltis, pelo Flamengo em pleno Maracanã. O Timão, para esta edição, confia experiente Vanderlei Luxemburgo para levar a equipe a uma nova final em 2023.

No geral, são 311 clássico Majestoso, com 113 vitórias para o Corinthians, 104 empates, e 94 vitórias tricolores. O Corinthians mantém uma invencibilidade no clássico de 5 partidas, com 2 vitórias e 3 empates no período.

Jogando no Morumbi, o panorama muda para superioridade são-paulina. São 161 partidas disputadas, com 63 vitórias para o São Paulo, 61 empates, e 37 vitórias para o Timão. Até a vitória conquistada no Paulistão 2023 na casa do seu rival, o Corinthians vinha de uma sequência de 5 anos, ou 11 partidas, sem vencer no Morumbi em clássico Majestoso.

Dorival aposta em talento de Lucas para avançar de fase

Nas últimas 10 partidas, o tricolor perdeu o gás de outrora com Dorival Júnior. Foram apenas 3 vitórias, 3 empates, e 4 derrotas. No entanto, a classificação para as quartas de finais da Copa Sul-Americana em cima do San Lorenzo, e o empate com ótima atuação, com time reserva, contra o Flamengo, no Maracanã, deixaram a torcida são paulina esperançosa para uma virada e classificação a final da Copa do Brasil.

Lucas Moura, que atuou nas últimas três partidas e mostrou estar apto, deve ser titular no ataque tricolor nesta noite. Por outro lado, James Rodríguez deve iniciar no banco de reservas. Luciano, suspenso, e Caio Paulista, lesionado, são desfalques de peso para o duelo.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri.

Sem perder há 11 partidas, Corinthians busca manter a marca para enfrentar Flamengo ou Grêmio

A última derrota do Corinthians aconteceu há mais de um mês (05/07), contra o América MG, pela mesma competição no jogo de ida das quartas de finais. Desde lá, são 11 partidas sem perder, com 7 vitórias e 4 empates.

Vanderlei Luxemburgo tem quase toda a equipe à disposição. A expectativa é que Fagner e Rojas iniciem o jogo no banco de reservas, enquanto o craque Renato Augusto treinou normalmente durante a semana e deve atuar como titular.

Provável escalação: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto.

Arbitragem e onde assistir

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (SP)

Quarto árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere para a TV fechada, enquanto o Amazon Prime transmite no streaming.