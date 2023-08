São Paulo perde para LDU na altitude no primeiro jogo das quartas de final

Nesta quinta-feira (24), LDU e São Paulo se enfrentaram em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Copa Sulamericana. A partida foi disputada em Quito, a 2.800 metros de altitude no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A LDU utilizou do fator casa no primeiro tempo quando abriu o placar logo aos dois minutos de jogo e fazendo 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo o São Paulo conseguiu se organizar com as mudanças feitas. O time conseguiu chegar mais a frente e com Lucas e viu o atacante diminuir a vantagem do time da casa, depois de bom passe de Luciano.

Pesadelo para o Tricolor

O primeiro tempo foi de domínio completo do time de Quito. A LDU teve dez finalizações contra nenhuma da equipe da capital paulista. Os mandantes aproveitaram logo aos 2 minutos, após boa jogada individual de Jhoan Julio. O ponta passou por três defensores e cavou a bola na saída do goleiro Rafael, colocando assim a LDU na frente do placar.

Após o gol a partida não mudou, O São Paulo tentava jogar, mas esbarrava em uma forte pressão e não conseguia armar suas jogadas. Aos 25, os mandantes chegaram de novo. Depois de nova boa jogada de Jhoan Jullio, o jogador deixou Rafinha para trás e deu belo passe para Ibarra que apenas deslocou o goleiro são paulino para fazer 2 a 0.

O time da casa ainda chegou mais algumas vezes, porém não conseguiu ampliar o placar por muito pouco. No final, o zagueiro Beraldo saiu lesionado. Depois de cometer uma falta o defensor torceu o tornozelo e saiu com muitas dores.

Tudo aberto

Na volta do Intervalo o técnico Dorival Junior tirou Gabriel Neves e colocou Luan. Essa alteração fez com que o meio campo da equipe paulista se organizasse e conseguisse sair mais para o jogo. Mesmo assim os mandantes conseguiam pressionar mais. Então Dorival colocou Michel Araújo e Luciano. O camisa 10 já assustou em seu primeiro lance quando arriscou de fora e obrigou o goleiro Dominguez a fazer sua primeira defesa no jogo.

Pouco tempo depois, em um escanteio batido pelo lado esquerdo o zagueiro Alan Franco quase conseguiu cabecear para o gol. Quando aos 35, Luciano achou belo passe nas costas do zagueiro para Lucas apenas dominar na frente do goleiro e empurrar para dentro do gol. Após o gol o jogo ficou amarrado e com poucas chances para ambos os lados.

Próximos confrontos

O São Paulo vai a Belo Horizonte no próximo domingo enfrentar o América-MG, às 16h em jogo válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A volta da Sulamericana acontece na Próxima quinta-feira, às 19h.