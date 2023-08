Com time misto, São Paulo empata sem gols com Botafogo pelo Brasileirão

Na tarde deste sábado (19), o estádio do Morumbi foi palco confronto entre São Paulo e Botafogo, que terminou em um empate sem gols pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar zerado, a partida ficou marcada pela estreia de James Rodríguez como titular pelo Tricolor paulista, e a do Diego Costa, que entrou no segunda etapa para defender as cores do Glorioso.

Primeira etapa sonolenta

No primeiro tempo do jogo, o Botafogo surpreendeu ao pressionar a saída de bola do São Paulo nos primeiros minutos, conseguindo interromper temporariamente o ritmo dos donos da casa. No entanto, essa pressão não perdurou, e o São Paulo rapidamente retomou o controle do jogo. Durante essa etapa, o Tricolor se destacou como o time mais incisivo, registrando um total de oito finalizações, em comparação com as quatro tentativas do líder do Brasileirão.

Apesar das chegadas frequentes à área adversária, apenas uma chance realmente ameaçadora foi criada. Juan, jogador do Tricolor, encontrou-se cara a cara com o goleiro Lucas Perri aos 10 minutos, o goleiro do Fogão fez linda defesa, mas o assistente anulou o lance por posição irregular.

O primeiro tempo, no entanto, também ficou marcado por baixas importantes em ambas as equipes. O volante Pablo Maia, do São Paulo, foi forçado a deixar o campo logo nos primeiros momentos da partida, devido a uma lesão. No lado do Botafogo, o lateral-esquerdo Marçal também enfrentou problemas físicos, sendo substituído aos 41 minutos após sentir dores no tornozelo.

Foto: Divulgacão / São Paulo FC

Alterações não surtiram tanto efeito

A segunda etapa trouxe mudanças no cenário, mas não o suficiente para que o placar fosse alterado. Lucas Mouroa entrou no lugar de James Rodríguez no intervalo, mas não influenciou de maneira significativa a dinâmica da partida.

O Glorioso tentou ser mais perigoso, criando duas oportunidades claras de gol. A primeira delas foi com Luis Henrique, que viu sua tentativa passar raspando a trave direita do gol adversário. A segunda oportunidade ocorreu em um bate-rebate dentro da área, resultando em um chute bloqueado pelo zagueiro Diego Costa.

Para o São Paulo, restou a frustração dos gols anulados de Luciano. Embora o camisa 10 tenha balançado as redes em duas ocasiões, todos os lances foram corretamente invalidados pela equipe de arbitragem devido ao impedimento. Nos momentos finais da partida, o Botafogo tentou uma última cartada, apostando em Diego Costa, estreante do dia. No entanto, o experiente atacante teve pouca oportunidade de impactar o resultado final.

Foto: Divulgação / CBF

Como os times ficam?

Com esse empate, o São Paulo continua no jejum de vitórias no Brasileirão, agora, são cinco jogos. O Tricolor figura no momento o meio da tabela, na 10ª colocação, com 28 pontos. O Botafogo, com 48, se mantém líder absoluto do campeonato, mas pode ver sua vantagem sobre o vice-líder diminuir caso o Palmeiras vença esta rodada.

Próximos jogos

Ambos os times terão compromissos internacionais no meio da semana. No dia 24, quinta-feira, o São Paulo viaja até Quito, no Equador, para enfrentar a LDU. Já o Botafogo, recebe o Defensa y Justiça, na quarta-feira (23). Ambos os jogos são válidos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, as equipes entram em campo no próximo final de semana. O Tricolor visitará o América-MG, já o Glorioso, recebe o Bahia.