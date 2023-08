Com show de Suárez, Grêmio goleia Cruzeiro na Arena

Em partida com início às 19h deste domingo, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 0 com gols de Suárez, Carballo e Pepê, na Arena do Grêmio. O confronto foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Show de Luis Suárez

O responsável pelo domínio gremista na primeira etapa tem nome e sobrenome: Luis Suárez. Logo aos 5 minutos, Villasanti fez grande jogada e a bola sobrou para Suárez, que balançou as redes. Porém, o VAR interviu e assinalou impedimento do atacante uruguaio.

O Imortal continuou no ataque em busca do gol de desempate, e apesar da igualdade na posse de bola, dominou a partida.

A pressão surtiu efeito. Aos 29, após erro de Marlon na saída de bola, Cristaldo apenas rolou para Luis Suárez mandar a bola para o fundo do gol, marcando o fim do jejum de gols do Pistolero.

Nos acréscimos, o uruguaio protagonizou outro momento importante da partida. Após perder a chuteira em uma dividida, o goleador reclamava com o árbitro quando Marlon jogou a chuteira para fora do campo. A atitude gerou um cartão amarelo muito inusitado para o lateral cruzeirense e foi o marco final do primeiro tempo.

Passeio do Imortal

A Raposa voltou melhor do vestiário e veio em busca do empate. A equipe de Pepa era melhor na partida, dominava as ações e mantinha a bola em seu campo ofensivo.

Porém, brilhou novamente a estrela uruguaia em Porto Alegre. Aos 53, Suaréz ajeitou de letra para seu compatriota Carballo chutar no ângulo de Rafael Cabral e marcar um golaço “celeste” na Arena.

O Cruzeiro sentiu o baque do gol e não conseguiu manter-se no ataque. Com isso, o jogo seguiu morno, até que aos 78, Bitello deu um lindo passe para Pepê, que na cara do gol, não desperdiçou e fechou a goleada tricolor.

Classificação

Com a vitória, o Grêmio subiu para a terceira posição, com 36 pontos. Já o Cruzeiro, se manteu na 12ª colocação, com 25 pontos.

Calendário

Os próximos jogos das equipes serão pela 22ª rodada do Brasileirão e ambos no domingo (3). O Grêmio recebe o Cuiabá, em casa, às 11h. Já o Cruzeiro, também joga em casa, contra o RB Bragantino, às 16h.