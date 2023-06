Grêmio recebe lanterna Coritiba mirando vice-liderança do Brasileirão

Neste domingo (25), Grêmio e Coritiba entram em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com missões completamente distindas. O Imortal quer a vitória para encostar nos líderes, enquanto o Coxa quer sair da lanterna da Série A.

Com 20 pontos em 11 partidas, o Grêmio ocupa a quarta colocação do Campeonato, atrás de Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Em caso de vitória contra o Coritiba, os gaúchos podem pular pra vice-liderança, uma vez que o Palmeiras, que tem 22, enfrenta justamente o líder Botafogo. Uma combinação de resultados pode deixar o Imortal na cola do posto mais alto.

Por sua vez, o Coritiba não vive seus melhores dias. Já são 17 partidas sem vencer, com 10 derrotas e sete empates. No total, são quatro meses sem comemorar três pontos. No Campeonato Brasileiro são 11 partidas, com quatro empates e sete derrotas. Uma vitória pode tirar o time da lanterna e empurrar o Vasco pra última colocação.

Desfalques e prováveis escalações

Foto: Gabriel Thá / Coritiba

Do lado gremista, Renato Portaluppi deve ter os retornos dos zagueiros Kannemann e Bruno Uvini e do volante Carballo. Os três são cotados para começar no time titular. Além disso, Ferreirinha está recuperado de lesão e pode retornar ao time. Fábio, Geromel, Diego Souza, Jhonata Robert, Everton Galdino e Pepê, entretanto, ainda estão lesionados.

O provável Grêmio tem: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Cristaldo (Cuiabano) e Suárez.

Por outro lado, o Coritiba também tem alguns desfalques. Suspenso, Robson, não joga. Além disso, Willian Farias, Liziero e Júnior Urso estão lesionados e são desfalques certos. A ideia do clube paranaense é contar com o retorno de Natanael.

O provável Coritiba tem: Gabriel Vasconcelos; Jean Pedroso, Kuscevic e Thiago Dombroski; Natanael, Bruno Gomes, Andrey e Jamerson; Marcelino Moreno, Zé Roberto e Alef Manga.

Informações adicionais

A bola rola para Grêmio e Coritiba neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, emPorto Alegre, e terá transmissão do Premiere. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.