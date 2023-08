Alexandre Mendes explica tempo de jogo de Luan: "Precisa de mais ritmo"

Neste domingo (27), o Grêmio venceu o Cruzeiro na Arena, por 3 a 0, com gols de Suárez, Carballo e Pepê, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com Renato Portaluppi suspenso, auxiliar-técnico Alexandre Mendes, que comandou a equipe tricolor na beira do gramado, comentou o uso de três volantes na escalação gremista.

“A mudança do sistema, em função dos jogadores que nós tínhamos, também favoreceu para que a gente tivesse a vitória. Porque desde que eu entrei no futebol, entendo que a maioria dos jogos se ganham no meio-campo.”

Alexandre explicou a tática utilizada para bater a equipe cruzeirense.

“Como o Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito forte, nós fizemos algo contrário. Procuramos ter um aumento numérico de jogadores no meio-campo, exatamente para confundir a marcação deles. Quando você cria confusões em certos setores do campo, você ganha o jogo.”

Auxiliar de Renato também analisou a volta de Pedro Geromel à equipe.

“O Geromel ficou parado um tempo, mas não foi uma tomada de decisão do dia para a noite. É um líder, um jogador que entende muito os atalhos do campo, favorece muito a equipe, cresce muito o rendimento dos jogadores ao lado dele.”

Alexandre Mendes deu seu parecer sobre os minutos que Luan vem recebendo na equipe tricolor.

“O Luan precisa de um pouco mais de ritmo. Antecipar uma entrada de um jogador que está há muito tempo parado, faz com que você não extraia o que ele tem de melhor. A ideia do Luan no lugar do Franco (Cristaldo) era trazer um pouco mais de sustentação de bola e aproximação ao Suárez no ataque.”

Calendário

O Grêmio volta a campo no domingo (3) às 11h, quando recebe o Cuiabá, na Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.