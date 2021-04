Alexandre Mendes vê 'saldo positivo' após primeira derrota do Grêmio na temporada

O Grêmio visitou a equipe do Juventude na noite desta quinta-feira (25), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol marcado pelo Grêmio foi de Ricardinho, garoto de apenas 19 anos e que já soma 3 gols pelo profissional do Grêmio.

Foi a primeira derrota do tricolor na temporada, no entanto, o técnico do Grêmio na noite de hoje, Alexandre Mendes, acredita ser normal essa oscilação dos garotos e vê a equipe com saldo positivo:

“Pela própria média de idade, esse time vai oscilar bastante. Vamos errar, mas o saldo dessa equipe vem sendo positivo”.

Avaliação de jogadores, táticas e erros individuais

Ao ser questionado sobre o aproveitamento dos garotos no elenco principal para o resto da temporada, Alexandre Mendes comentou que a comissão técnica ainda irá fazer uma avaliação sobre essas partidas e já comentou sobre Ricardinho, um dos destaques desse início de temporada até aqui:

“Nós ainda vamos fazer uma avaliação mais direta sobre os jogadores. O Ricardinho é um jogador que ainda não temos no elenco profissional, ele é extremamente oportunista. Vamos continuar auxiliando ele”.

Como todos sabem no futebol, as táticas de jogo variam a cada partida e não é diferente no Grêmio. Na noite desta quinta, o tricolor precisou realizar mudanças de posicionamento diversas vezes durante a partida e Alexandre Mendes comentou sobre as variações táticas e falou também sobre erros cometidos na partida contra o Juventude:

“A gente não pode engessar um estilo de jogo. As variações táticas ocorrem no decorrer do jogo, vai depender do que o adversário nos exige. Se não houver falhas no futebol, provavelmente nunca sairia gol. Quando um erra no passe, outro tem que auxiliar na cobertura. Então quando erra um, erram todos”.

Time principal e conversas com Renato

A equipe principal do Grêmio se reapresentou nessa semana no CT Hélio Dourado para retomar as atividades para a temporada de 2021. Após uma "mini-férias", os jogadores já treinam e preparam-se para o confronto contra o Independiente Del Valle, pela 3ª rodada da pré-Libertadores. Alexandre Mendes foi questionado se a equipe titular entrará em campo no próximo domingo, contra o Pelotas, jogo que antecede a partida de ida da Libertadores:

“Essa determinação de quando a equipe titular vai jogar depende de avaliação física”.

Quanto ao técnico Renato, Alexandre comentou que tem trocado ideias com o treinador e que estão conversando sobre possíveis contratações ou não para essa temporada:

“Em relação ao Renato, estamos sempre conversando com trocando ideias, especialmente sobre jogadores que podem ou não vir”.

Situação no Gauchão e próximo confronto

O Grêmio ocupa a 3ª colocação do Campeonato Gaúcho com 10 pontos ganhos e uma partida a menos. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta a equipe do Pelotas, no domingo (28), na Arena do Grêmio.