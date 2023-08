Chapecoense garante ponto contra Avaí e sai do Z-4 da Série B

Na tarde deste domingo (27), Chapecoense e Avaí mediram forças em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As 11.199 pessoas presentes na Arena Condá, acompanharam o dérbi catarinense, que terminou sem gols. O placar da partida tirou a Chape da zona de rebaixamento da "Segundona".

Com um ponto para cada lado, os visitantes permaneceram na 15ª posição com 27 pontos. Por sua vez, o Furacão do Oeste vem logo atrás, em 16° lugar com 26 pontos somados.

Vale ressaltar que o Leão da Ilha alcançou a marca de seis rodadas sem perder no campeonato nacional longe de casa. O último tropeço fora da Ressacada aconteceu no dia 07 de junho, no embate contra o Sport.

A partida de hoje foi especial para Henrique Dourado. O atacante recém-chegado na equipe da Chape entrou na etapa final e fez sua reestreia com a camisa alviverde após 11 anos longe do clube.

Primeiro Tempo

Os 45 minutos inicias foram de soberania do Avaí, que controlou as principais ações ofensivas e se quer sofreu com o ataque adversário, que no primeiro tempo, não chegou ao gol defendido por Igor Bohn.

Quando o cronometro apontava o minuto 23, a equipe comandada por Eduardo Barroca, teve uma chance de ouro para abrir o placar. Natanael cruzou na área, a bola caiu nos pés de Felipinho, o camisa 38 estava de frente para o gol e livre de marcação, chutou de perna esquerda e acertou a trave.

Aos 43 minutos, Gabriel Poveda rolou para Rafael Gava, que arriscou a finalização cruzada, entretanto, o goleiro Airton afastou o perigo após grande defesa com a ponta dos dedos.

Segundo Tempo

A pressão sofrida pelo Verdão na primeira metade de jogo, serviu de motivação para que a equipe voltasse diferente para a parte final. A Chapecoense retornou do intervalo com outra postura, sendo forte tanto no campo ofensivo, quanto no defensivo.

Logo no primeiro minuto, o Alviverde desceu pelo lado direito, o passe rasteiro em direção à área ficou com Kayke, de calcanhar o atacante mandou em direção ao gol, a bola foi espalmada no reflexo por Igor Bonh, bateu no travessão e saiu pela linha de fundo.

Aos 31 minutos, novamente Kayke foi acionado, aproveitou a sobra do escanteio, chapou de perna direita, acertou o efeito curvado, entretanto, a bola por pouco não morreu no fundo da rede.

Nos acréscimos, perto do apito final, Natanael fez falta em Felipe Ferreira e tomou o cartão amarelo. O camisa 25 estava pendurado, portanto, será desfalque na batalha ante o Atlético-GO no próximo final de semana.

Próximos compromissos

Na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), a Chapecoense enfrentará o Juventude, o palco do duelo será o Alfredo Jaconi. O Avaí recebe o Atlético-GO na Ressacada, o confronto acontece no sábado, 02 de setembro, a bola rolará a partir das 15h30 (horário de Brasília). Ambos os duelos são válidos pela Série B do Brasileirão.