Gol de Diogo Barbosa nos acréscimos garante vitória do Fluminense sobre Fortaleza

Em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com o resultado, o Fluzão foi à quinta posição, com 38 pontos. Já o Leão do Pici, se manteve na oitava colocação, com 32 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Os espectadores que estavam no Estádio Raulino de Oliveira viram uma primeira etapa de pouquíssimas chances claras e muitos erros de passe graças ao estado do gramado.

Ambas as equipes executaram uma marcação forte, o que praticamente “travou” a partida. Apesar de o tricolor carioca possuía maior posse de bola, a melhor chance nos primeiros quarenta e cinco minutos foi do time visitante. Aos 15, Lucero recebeu belo passe dentro da área e finalizou, mas o incansável Fábio fez a defesa com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Porém, o “destaque” ficou com o árbitro André Luis, que distribuiu 6 cartões amarelos, um deles sendo para Fernando Diniz. Além disso, o cartão amarelo para o lateral Samuel Xavier tirou o jogador da próxima rodada.

Segundo tempo

Após o intervalo, o jogo voltou também com muito equilíbrio e com chances para ambos os lados. O Leão do Pici não teve tanta sorte, pois parou em Fábio, o qual foi eleito o melhor jogador da partida. Já o Fluminense, foi para o abafa nos últimos minutos em busca do resultado.

Ele veio. Logo nos acréscimos, Diogo Barbosa, que vem tendo ótimas atuações, aproveitou a bola que Lima salvou e chutou no cantinho, de perna direita, abrindo o placar.

Após o gol, o clima esquentou novamente e o árbitro novamente distribuiu cartões amarelos. Porém, o tento do lateral garantiu o triunfo do time da casa.

Calendário

Ambas as equipes voltarão a campo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrentará o Vasco, fora de casa, no sábado (16) às 16h. O Clássico dos Gigantes ainda segue sem local definido, devido a punição sofrida pelo cruzmaltino.

Já o Fortaleza, joga na quinta-feira (14) às 19h, em casa, contra o Corinthians. O duelo será uma “prévia” do duelo entre ambas as equipes pela semifinal da Copa Sul-Americana.