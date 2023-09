Abel Ferreira lamenta empate, mas elogia atuação do Palmeiras e ambiente do estádio

Neste domingo (3), o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, expressou sua decepção com o empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão, chamando-o de "dois pontos perdidos". Apesar disso, ele elogiou a performance de sua equipe e o estádio do rival.

Alterações justificadas

Abel Ferreira destacou o domínio do Palmeiras no jogo, com mais posse de bola e uma série de finalizações, especialmente de fora da área, contra uma equipe que se defendeu profundamente. As substituições que fez durante a partida foram justificadas, incluindo a de Gabriel Menino, que sentiu dores no adutor da coxa.

“Embora o adversário tenha ido na primeira parte, no final, não defendeu. Mas, pelo volume e pelos dados estatísticos, se tinha de haver um vencedor, teríamos que ser nós. As primeiras (mudanças) que fiz foi o Menino, que tinha se queixado do adutor. A segunda foi para dar mais amplitude ao lado direito abrindo o Mayke atrás e colocando o Breno. Os jogadores que entraram criaram uma grande oportunidade. E, fazendo um bocadinho de arquiteto de obra pronta, deveria ter escalado o Vanderlan para dar profundidade e na frente trocando o Endrick pelo Rony e o John John no lugar do Artur.”- comentou o treinador.

Abel elogia Neo Química Arena

Após a partida, o técnico admitiu que poderia ter feito as últimas substituições mais cedo, mostrando autocrítica em sua análise. Além disso, ele enalteceu a Neo Química Arena, afirmando que gosta de jogar lá.

“Gosto de jogar aqui, gosto desta grama, deste estádio, a grama está entre as melhores do Brasil. Fazer 16 arremates contra seis, ter o domínio do jogo, mesmo sem grandes oportunidades, mostra o que é nossa equipe, é consequência do nosso trabalho. Gosto mesmo é de jogar em casa e vamos ficar alguns jogos sem a nossa casa, que é o Allianz Parque. Ficaremos longe alguns jogos por questões contratuais, mas tenho que aceitar. Jogar bem contra um grande rival é o sentimento que fico.” - disse Abel.

O Palmeiras agora entra em um período de descanso devido à Data FIFA, com a maioria do elenco tendo uma semana de treinamentos. O próximo jogo está marcado para o dia 15 de setembro, contra o Goiás, no Allianz Parque, com exceção dos jogadores convocados para seleções nacionais.

A atuação do Palmeiras e as palavras de Abel Ferreira mostram a determinação da equipe em competir em alto nível, independentemente do adversário, enquanto buscam alcançar seus objetivos no Brasileirão.