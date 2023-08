Na despedida de Luciano Juba, Sport é derrotado em casa pelo Ituano

Na noite desta sexta-feira (25), o Sport recebeu o Ituano na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Rubro-Negro Paulista, conquistou a vitória por 2 a 1 e se aproximou da parte de cima da tabela.

Com o triunfo fora de casa, o Ituano assumiu momentaneamente a 13ª posição na classificação. Além disso, o clube alcançou a marca de seis rodadas de invencibilidade na segundona e obteve sua primeira vitória na história como visitante diante do Sport. Por sua vez, o Leão ficou na vice-liderança e desperdiçou a chance de assumir a ponta do campeonato.

Vale ressaltar, que o jogo em questão foi o último de Luciano Juba com a camisa do clube pernambucano. O lateral-esquerdo acertou sua transferência para o Bahia e se apresentará nos próximos dias no Esquadrão de Aço. Juba se despede do Sport com 156 partidas disputadas, 31 gols marcados e 29 assistências.

Primeiro tempo: Avassalador

A primeira etapa foi de supremacia da equipe paulista. Logo aos 28 segundos, o time comandado por Marcinhos Freitas abriu o placar. Hélio Borges carregou pelo lado direito do campo de ataque, efetuou o cruzamento para Matheus Cadorini, que de cabeça fez 1 a 0. Foi o segundo gol de Cadorini na Série B.

O relógio apontava o minuto 5 quando o Ituano partiu novamente ao ataque, dessa vez pelo lado esquerdo. Yann Rolim levou para o fundo, arriscou o cruzamento na área, mas a bola desviou em Ewerthon, que mandou contra a própria meta e ampliou o placar para o Galo de Itu, 2 a 0.

Após os dois golpes sofridos rapidamente, os donos da casa ficaram irreconhecíveis no gramado e só foram entrar de fato na partida nos minutos finais da etapa inicial.

Nos acréscimos, por pouco, o Sport não diminuiu, o rebote na finalização do Leão sobrou no pé de Labandeira, que arriscou o chute cara a cara com Jefferson Paulino, o goleiro sujou o uniforme, fez grande defesa e assegurou a vitória parcial do Ituano.

Segundo tempo: Em busca do empate

O juiz autorizou o início dos últimos 45 minutos e o Leão do Norte voltou do intervalo mais concentrado, conseguindo oferecer perigo ao adversário. Gradativamente, o Sport foi se impondo na partida, conseguindo criar ações ofensivas mais eficientes.

Aos 19 minutos, após muita pressão, os donos da casa diminuíram. A sobra na disputa de cabeça na área do Ituano caiu nos pés de Ronaldo Henrique, o camisa 5 finalizou de primeira, a bola morreu no fundo da rede sem chance para o arqueiro rival, 2 a 1.

Do gol em diante, o Sport foi em busca do empate, mas a defesa do Ituano não se abalou e conseguiu manter-se sólida, com o placar favorável até o apito final.

Cabe lembrar que a Ilha do Retiro veio abaixo com dois pedidos de pênalti ao longo da etapa final, sendo um deles no último lance da partida, entretanto nenhum foi atendido pelo árbitro.

Próximos compromissos

O Sport volta aos gramados no próximo domingo (03), às 18h (horário de Brasília), como visitante, o Leão da Ilha enfrentará o Botafogo-SP. Por sua vez, o Ituano medirá forças fora de casa em batalha contra o Novorizontino na quarta-feira (30) às 19h (horário de Brasília). Ambos os embates são válidos pela Série B.