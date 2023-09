Abel valoriza Breno Lopes após polêmica com gol: "É um jogador que confio"

Na noite desta sexta-feira (16), o Palmeiras recebeu o Goiás em sua casa, mas, mesmo com a força do Allianz Parque, teve dificuldades para bater o Esmeraldino. A vitória veio com gol marcado por Breno Lopes, aos 50 minutos do segundo tempo.

O atacante, entretanto, entrou em polêmica após marcar o gol da vitória. Em sua comemoração, o camisa 19 ofendeu com o "dedo do meio" a torcida alviverde, que não gostou do que viu no Allianz Parque.

Fala Abel!

Após a vitória, o técnico português Abel Ferreira comentou sobre o triunfo e sobre Breno Lopes.

"É um jogador que tem seu nome marcado na história do clube. É um jogador que confio, que gosto, e é um jogador que tem gol. Não foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto... Contem quantos gols ele fez no final, jogando apenas cinco minutos".

Após a vitória, jogadores e comissão técnica conversaram com Breno Lopes no vestiário. O atacante se mostrou muito arrependido da comemoração e teria prometido se desculpar com o torcedor palestrino.

O goleiro e ídolo alviverde Weverton também falou sobre o gol marcado por Breno.

"O Breno é rei de fazer gol nos acréscimos. A gente vinha martelando, tentando porque é muito difíicil jogar contra uma equipe que veio se defender, e defendeu muito bem. Praticamente não tivemos chances de gol. Ou entraríamos por cima ou pelos lados, os cruzamentos não foram bons, mas fomos premiados com o gol nos acréscimos. Era muito importante vencer hoje, não só pelo campeonato, mas também pelo que vem pela frente, ter mais tranquilidade para trabalhar e melhorar", declarou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (21), às 21h30, diante do Grêmio, na Arena do Tricolor Gaúcho, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Verdão ocupa a vice-liderança do torneio, com 44 pontos, sete atrás do consistente líder Botafogo.