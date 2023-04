Palmeiras empata com Tombense e vai às oitavas da Copa do Brasil

Em Uberlândia, o Palmeiras empatou com o Tombense em 1 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram de Breno Lopes ainda no primeiro tempo e de Alex Sandro na segunda etapa no estádio Parque do Sabiá. O placar agregado foi de 5 a 3, o suficiente para eliminar a equipe de Minas da competição nacional.

Ambas as equipes vieram com times mistos. Com a vantagem palmeirense no agregado o time paulista ditou o tom da partida na primeira etapa. O goleiro alviverde não sujou o uniforme, enquanto o ataque visitante desperdiçou oportunidades.



O Palmeiras criou muitas chances principalmente com Flaco López tanto nas finalizações e nos passes. Apesar dos erros, uma jogada deu certo. Giovani roubou a bola, foi para cima da marcação e cruzou no pé de Breno Lopes, que apenas empurrou para o gol. O placar não refletia a superioridade, porém os verdes administraram muito bem o ritmo da partida.



Por ser mais time e ter muito mais qualidade técnica que o adversário, os visitantes tinham campo para ampliar o placar e voltaram para o segundo tempo ainda mais ofensivos. Como no primeiro tempo, as chances criadas foram proporcionais às chances perdidas. O trio de ataque cansou de desperdiçar gols, o que obrigou Abel Ferreira a alterar o time sacando López, Giovani e Vanderlan e colocando Rony, Mayke e Piquerez.

Após perder gols e ter um anulado pelo VAR por conta de impedimento, o Palmeiras sofreu o castigo. Fabinho, vacilou na intermediária, perdendo a bola para Alex Sandro, que entrou na área e tocou na saída de Weverton. O Alviverde se contentou em administrar o empate que era suficiente para a classificação às oitavas de final do torneio.



Com o resultado, o Palmeiras faz 5 a 2 no placar agregado e conquista a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partir desse momento o Verdão aguardará o sorteio para saber seu próximo adversário. Com isso, o time muda o foco para o Brasileirão, aonde irá enfrentar o Corinthians no próximo sábado, no Allianz Parque.