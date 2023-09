Bragantino vence Grêmio e encosta no G-4 do Brasileirão

Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentaram nesta quinta-feira (14), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o time do Massa Bruta venceu por 2 a 0, com gols de João Pedro (contra), e Vitinho.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino encostou no G-4, enquanto o Grêmio torce por um tropeço do Fluminense para não perder posição na tabela.

Primeiro tempo

A partida começou intensa com chances para os dois lados. A primeira chegada foi do time de Bragança Paulista, com Helinho, aos 10 minutos, arriscando de longe e mandando por cima do goleiro Grando. A segunda chegada também foi do time mandante, com Lucas Evangelista, aos 13 minutos.

O meia aproveitou sobra na entrada da área e chutou por cima da meta. Um minuto depois o Grêmio chegou pela primeira vez ao ataque, com Pepe, que perdeu grande chance após receber cruzamento de João Pedro.

O time da casa era melhor na partida e contou com a infelicidade de João Pedro. O lateral tricolor marcou contra após Vitinho cruzar uma bola para dentro da área. Após o gol, o jogo esfriou e o Bragantino ampliou o placar já nos acréscimos da etapa inicial, com Vitnho. Helinho recebeu na ponta-direita, fez o cruzamento à meia altura. Grando falhou e espalmou para o meio da área. No rebote, o camisa 28 apareceu para ampliar para o time da casa.

Etapa final

A etapa final ficou marcada por erros de finalização das duas equipes. André, do Grêmio, perdeu duas grandes chances, aos 12 minutos, desviando de cabeça rende trave do goleiro, e aos 19, quando Suárez puxa contra-ataque pela esquerda, avançou e tocou para Galdino, que de primeiro deixou André na frente do gol. O atacante dominou e finalizou de bico, em cima de Cleiton, que fez a defesa sem dar rebote.

O Massa Bruta também pecou na finalização, com Helinho logo no início da etapa final, Talisson, aos 26, Luan Cândido, aos 29 e Eric Ramires, aos 32. Os erros não fizeram falta ao time da casa, que controlou a partida até o fim, e os torcedores do Bragantino cantaram "olé" a cada passe do time já próximo ao fim do confronto.

Agenda

O Bragantino volta a campo na próxima terça-feira (19), às 21h30, quando vai até Minas Gerais enfrentar o América-MG. O Grêmio, por sua vez jogará na segunda-feira (18), às 21h. O tricolor gaúcho visitará o Corinthians, pela 24ª rodada do Brasileirão