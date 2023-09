CRB enfia seis no líder Vitória e se consolida na briga pelo acesso

O estádio Rei Pelé testemunhou uma atuação histórica neste domingo (10) à noite, quando o CRB protagonizou uma atuação inesquecível e passou por cima do líder Vitória com um impressionante placar de 6 a 0. O resultado ampliou para oito jogos a série invicta do Galo na Série B do Campeonato Brasileiro e colocou a equipe de Maceió firmemente na briga pelo acesso à Série A.

CRB se impõe

O CRB não perdeu tempo em impor seu domínio no jogo, com um chutaço de Anselmo Ramon logo no primeiro minuto, forçando uma defesa espetacular do goleiro do Vitória. Esse lance deu início a uma avalanche de pressão do CRB, que continuou a martelar a defesa do Vitória. Aos 12 minutos, João Paulo cobrou um escanteio pela esquerda, e novamente o zagueiro Anselmo Ramon ofereceu perigo, cabeceando para defesa do goleiro Lucas Arcanjo, que mais uma vez interviu para o Leão.

O Vitória encontrou dificuldade para criar oportunidades na primeira etapa e chegou com perigo raríssimas vezes. A principal chance veio aos 19 minutos, quando Thiago Lopes cobrou um escanteio na marca do pênalti, e Yan tocou de cabeça para fora, passando muito perto.

Galo faz três gols em sequência

O restante do primeiro tempo foi dominado pelo CRB, que abriu o placar aos 23 minutos, quando Lucas Lima aproveitou um bate-rebate na área para marcar. Aos 47, Léo Pereira levantou a bola na área do Vitória, Anselmo Ramon cabeceou e Fábio Alemão desviou para marcar o segundo. E o terceiro não demorou a sair, aos 50 minutos, quando Anselmo Ramon deu um lindo passe de calcanhar para Léo Pereira, que tirou do goleiro para marcar.

Três vira, seis acaba

Na segunda etapa, o CRB se resguardou mais defensivamente, enquanto o Vitória avançava suas peças em busca de uma reação. Wellington Nem entrou em campo e proporcionou uma ótima oportunidade para Zé Hugo, que parou em uma grande defesa do goleiro Diogo Silva. Nem tentou novamente de fora da área, mas errou o alvo.

O CRB quase marcou o quarto gol aos 19 minutos, quando Camutanga se atrapalhou na saída de bola e Anselmo Ramon quase balançou as redes. Em seguida, Osvaldo cobrou falta e Wagner Leonardo, com um desvio, obrigou o goleiro do CRB a fazer outra defesa espetacular.

O Galo soube se defender e consolidou a vitória na reta final do segundo tempo. Bruno Silva marcou o quarto gol aos 31 minutos, aproveitando um rebote do goleiro do Vitória. Aos 35 minutos, Bruno Silva cruzou da direita e João Paulo ficou livre para fazer o quinto. O sexto gol veio aos 38 minutos, com Matheus Ribeiro cruzando da esquerda e Bruno Silva fechando no segundo poste para definir a goleada por 6 a 0 no Rei Pelé.

Como fica?

Com essa impressionante vitória, o CRB chegou a 42 pontos e assumiu a nona colocação na tabela da Série B, diminuindo a diferença ao G-4 para apenas três pontos. O Vitória, por sua vez, apesar da derrota pesada, permanece na liderança da competição, com 49 pontos.

O próximo desafio do CRB será no sábado, quando visitará o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 28ª rodada da Série B, às 18h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Vitória receberá o Avaí no Barradão, em Salvador, no domingo, também às 18h.