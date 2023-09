Vitória recebe Tombense visando manter liderança na Série B

Na noite desta sexta-feira (29), Vitória e Tombense medirão forças no Estádio do Barradão a partir das 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa chegam embalado após duas vitórias consecutivas, contra Avaí e Ituano, respectivamente. Além, atuando em seus domínios, o último tropeço da equipe nordestina aconteceu no dia 11 de junho, quando o elenco tricolor foi derrotado pelo placar mínimo contra o Criciúma.

Pelo outro lado, o Tombense segue na luta pela permanência na segunda divisão. O clube mineiro não sabe o que é vencer longe de seu estádio há seis partidas. Além disso, os comandados de Moacir Júnior não triunfam há duas rodadas pelo campeonato nacional, sendo uma derrota por 3 a 0 diante do Guarani e um empate sem gols ante o Botafogo-SP.

O Vitória é o líder com 55 pontos somados, dois a frente do Sport, que vem logo atrás, o Rubro-Negro Baiano gradativamente vai confirmando seu retorno a elite do futebol nacional. Em contraponto, o Gavião Carcará está em 18º colocado com apenas 26 pontos conquistados, quatro de distância da zona da degola da segundona.

No encontro entre os times válido pelo primeiro turno, os leões da barra levaram a melhor e venceram por 2 a 1, em jogo que ficou marcado por um apagão nos refletores do palco que sediou o embate.

Dores de cabeça para Léo Condé

O treinador do Rubro-Negro terá problemas na hora de escalar o time que mandará a campo nesta sexta-feira. O principal problema é na lateral-direita, visto que Zeca e Railan, atletas que atuam na posição, não estarão a disposição do técnico por.... A tendência é que o zagueiro Yan Souto seja improvisado.

Além disso, outro problema surge no meio-campo por conta da vaga deixada por Matheus Trindade, que está lesionado. Dudu é quem está a frente para assumir a posição.

A lista de pendurados dos mandantes conta com apenas quatro nomes, são eles: Gegê, Léo Gomes, Felipe Vieira e Wagner Leonardo.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade (Marco Antônio) e Matheuzinho; Osvaldo, Léo Gamalho e Mateus Gonçalves.

Moacir Júnior terá problema no ataque

Fernandão, camisa 9 da equipe do Tombense, não poderá estar dentro das quatro linhas, isso porque o atacante terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na última rodada.

Com o desfalque certo do centroavante, Moacir Júnior, treinador da equipe mineira, deve mandar a campo o que tem de melhor a sua disposição para o encara o líder do campeonato.

A lista de pendurados dos visitantes também e curta e contém somente cinco integrantes: Felipe Garcia, Augusto, Wesley Math, Marcelinho e Pedro Costa.

Provável escalação: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Egídio (Guilherme Santos); Zé Ricardo, Bruninho e Matheus Frizzo; Kleiton, Daniel Amorim e Marcelinho (Keké).

Fique de olho no apito...

Confira o quadro de arbitragem para o duelo entre Vitória e Tombense.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique|CE

Árbitro Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sa|(FIFA) - AM

Árbitro Assistente 2: Renan Aguiar da Costa|CE

Quarto Árbitro: Eziquiel Sousa Costa|BA

Árbitro de Vídeo: Philip Georg Bennett |RJ