Piquerez e Veiga voltam ao palco da conquista da Libertadores de 2021

Nesta terça-feira (17), a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Estádio Centenário em Montevidéu.

Os palmeirenses guardam com grande carinho na história recente do clube o estádio. Foi neste mesmo que no dia 27 de novembro de 2021, o Palmeiras bateu o Flamengo, na prorrogação, e se tornou tricampeão da Libertadores. Naquela oportunidade, Raphael Veiga e Piquerez foram titulares na equipe Palestrina. O meia talvez ainda tenha mais um motivo para guardar com carinho com o estádio. O camisa 23 marcou, logo no início, um dos gols daquela final que acabaria 2 a 1 para o Verdão.

Hoje os dois se enfrentam em equipes diferentes. Pelo lado brasileiro, Veiga ainda recebeu poucas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. O meia só jogou poucos minutos contra o Peru ainda na segunda rodada e deve começar mais uma vez no banco de reservas. Já o lateral-esquerdo do verdão foi titular nos últimos três jogos com a Celeste, e deve começar mais um jogo entre os onze primeiros.

Outro rosto conhecido da torcida alviverde que estará presente no confronto de hoje é o de Matias Viña. O lateral-esquerdo teve passagem pelo time paulista no começo 2020 até o meio de 2021, quando saiu para a Roma no valor de 80 milhões de reais. O lateral foi campeão, também da Libertadores, porém na edição anterior, que foi disputada no Maracanã. Na seleção uruguaia, o jogador vem sendo escalado como zagueiro por Marcelo Bielsa e pode ser companheiro de Piquerez nos titulares.

Raphael Veiga publica foto no estádio em que se consagrou com a camisa do Palmeiras

Em seu Instagram, Raphael Veiga fez questão de relembrar as boas lembranças que tem no Uruguai. O jogador fez um post colocando o nome do estádio e com a legenda "Boas Lembranças".

Foto: Reprodução/Instagram @raphaelveigaa

Os dois jogadores se enfrentam nesta terça-feira (17), cada um em seu time, em um clássico entre seleções e você poderá acompanhar tudo aqui na Vavel.