Lucio Flavio valoriza vitória contra América e comemora retomada da postura do Botafogo

Nesta quarta-feira (18), o Botafogo venceu o seu segundo jogo sob o comando do técnico Lúcio Flávio com resultado favorável de 2 a 1 diante do América, na Arena Independência em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

O resultado deixou o Alvinegro com 12 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Red Bull Bragantino, que jogará contra o Santos nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro. Por outro lado, o Grêmio viu a diferença aumentar para 14 pontos após a derrota para o Athletico Paranaense.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Lúcio Flávio ressaltou a dificuldade da partida e valorizou a retomada da postura do elenco, essencial para a garantia do resultado com dois gols de Júnior Santos.

"Sabemos que uma equipe como o Botafogo, por estar liderando a competição há um bom tempo, demonstra uma capacidade boa do grupo, mas em determinados jogos alguns se sobressaem por essa questão técnica. Nós ficamos felizes em ver o Júnior fazendo dois gols, mostrando a capacidade que ele tem, de um jogo forte no um para um. É uma alegria ter jogadores com os quais podemos contar, porque o América veio com uma linha de cinco e esse mano a mano faria o efeito que nós queríamos, e graças a Deus os gols saíram dessa forma."

Lúcio Flávio elogia América e afirma que posição do Coelho no Brasileirão é injusta

Além disso, o treinador alvinegro fez questão de elogiar o América e disse que o lanterna do Brasileirão deveria estar em uma colocação mais favorável na tabela.

"Sabíamos que não seria um jogo fácil aqui, até pela boa equipe que tem o América, a posição deles na tabela não condiz com o rendimento. Em relação ao jogo, até os 30 minutos, enquanto tivemos a capacidade de trocas rápidas de passe, de fazer um bom jogo pelo lado, tivemos uma boa imposição. Depois tivemos uma situação de jogar mais por dentro, e uma das boas características do América era a recuperação da bola e a saída rápida. Após o gol deles, por ter sido numa situação de instabilidade, nós sentimos o golpe."

"No segundo tempo voltamos com uma postura diferente, conseguimos fazer o segundo gol. Depois, era natural que o América fosse se atirar, era natural que alguns jogadores tivessem o cansaço. Tivemos o cuidado com o Adryelson, conversamos no intervalo."

"Foi um jogo equilibrado, em que momentos do jogo conseguimos controlar bem, e em outros o América conseguiu chegar bem, pela boa equipe que tem, principalmente no jogo aéreo. Até por isso a troca no final, em função da forte jogada aérea que eles tinham."

O Botafogo volta a campo neste sábado (21), a partir das 21h pelo horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos, em duelo contra o Athletico-PR, váldio pela 28ª rodada do Brasileirão.