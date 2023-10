Com golaços de Júnior Santos, Botafogo vence América-MG e volta a abrir vantagem na liderança

Na noite desta quarta-feira (18), na Arena Independência, o Botafogo venceu o América-MG pelo placar de 2 a 1 em partida válida pela 27° rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Benítez para os donos da casa, enquanto Júnior Santos marcou duas vezes para os visitantes.

Botafogo sai na frente, mas acaba se desligando

O Botafogo, precisando da vitória para esticar a vantagem na liderança, iniciou bem o jogo e teve uma grande chance logo aos 16 minutos, mas Victor Sá mandou para fora. Pouco tempo depois, aos 21 minutos, Júnior Santos recebeu pela esquerda, partiu pra cima da marcação indo por dentro e acertou uma finalização de rara felicidade na gaveta da meta defendida por Matheus Cavichioli.

O merecido gol do Glorioso, no entanto, fez a equipe dar uma cochilada na partida e dar espaços ao Coelho, que teve duas chances claríssimas de gol com Felipe Azevedo e Benítez mas não aproveitou.

A justiça foi ser feita aos 38 minutos, quando o Coelho era bem superior, e uma jogada orquestrada por Benítez e Mastriani terminou com uma bela finalização do camisa 10 do América MG empatando a partida.

O iluminado da noite, Júnior Santos volta a marcar e garante vitória alvinegra

O Coelho que havia terminado bem a primeira etapa, sofreu um duro golpe no início do segundo tempo, quando Júnior Santos, novamente em jogada individual, recebeu pela direita, foi por dentro e acertou outra finalização certeira sem chances de defesa para Cavichioli, que tentou se esticar mas não alcançou a bola aos cinco minutos da etapa final.

A sequência da partida foi de um Botafogo administrando a vantagem e um América MG assustando pouco, demonstrando pouco poder de reação. O Fogão ainda teve chance de aumentar aos 38 minutos, quando Di Placido chegou na linha de fundo, cruzou na área e Eduardo, de bicicleta, finalizou sobre o gol com perigo. A principal chance para o time mandante no segundo tempo foi apenas aos 42 minutos, quando Cazares levantou e Maidana desviou de cabeça por cima da meta de Perri.

Agenda

Com mais uma derrota, o Coelho vai ficando cada vez com a vida mais difícil na Série A do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe irá visitar o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo (22) às 18h30 pela 28° rodada do Brasileirão.

A nova vitória coloca o Botafogo com 12 pontos de vantagem do Red Bull Bragantino, que é o segundo colocado e ainda não jogou na rodada. A próxima partida do Glorioso é contra o Athletico PR no Engenhão, no próximo sábado (21) às 21h, em jogo válido pela 28° rodada do Brasileirão.