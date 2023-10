Mais líder do que nunca! Botafogo vence clássico contra Fluminense e abre vantagem na ponta da tabela

Fluminense e Botafogo se enfrentaram neste domingo (08), no estádio do Maracanã, o Clássico Vovô, a disputa entre o finalista brasileiro da Libertadores e o líder do Campeonato Brasileiro. O Glorioso levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Junior Santos e Tiquinho Soares.

O jogo

O Botafogo levou perigo ao gol do Fluminense logo nos primeiros segundos de jogo. Após lateral rápido pela direita, Júnior Santos cruzou e Eduardo obrigou Fábio a fazer uma grande defesa. Depois dessa grande chance, a partida ficou truncada até os 15 minutos, quando o Fluminense deu dois vacilos na área defensiva em saídas de jogo erradas.

A equipe de Lúcio Flávio incomodou bastante o time de Diniz, e aproveitou a velocidade de Júnior Santos para abrir o placar. O atacante recebeu passe de Tchê Tchê, driblou Fábio e marcou. Um minuto depois, Júnior Santos deu mais uma arrancada, deixou Tiquinho Soares cara a cara com Fábio, que encobriu o goleiro com categoria.

Na etapa final, o Fluminense adotou uma postura mais ofensiva, se arriscando e se expondo mais, mas não conseguiu criar jogadas de perigo, enquanto o alvinegro baixou as linhas e jogava em contra ataque, que também não surtiu muitos efeitos. A melhor chance foi dos visitantes, com Luis Henrique, em contra ataque, já ao fim da partida, mas o atacante esbarrou em Fábio, que fez grande defesa.

O segundo tempo foi um jogo de ataque contra defesa, o tricolor até tentou mas esbarrou na forte defesa gloriosa e a partida terminou com vitória do líder do Brasileirão, que abriu mais ainda a larga vantagem para o vice-líder RB Bragantino, que enfrenta o Athletico Paranaense às 18h30 na Ligga Arena.

Agenda

Os times terão uma pausa por conta da Data FIFA, e voltam a jogar somente no dia 18 (quarta-feira) deste mês. O Fluminense recebe o Corinthians, às 21h30, e o Botafogo visita o América-MG, às 19h.