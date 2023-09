RB Bragantino bate América MG fora de casa e dorme no G-4 do Brasileirão

América-MG e RB Bragantino se enfrentaram nesta terça-feira (19), no estádio Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa e ultrapassa Flamengo e Grêmio para alcançar a 3° posição na tabela. Os gols foram marcados por Jadsom e Lucas Evangelista.

Bragantino começa bem a partida, cai de rendimento, mas chega no primeiro gol

O Bragantino começou o jogo apertando o América MG no campo de defesa, em contrapartida, o Coelho se defendeu e esperou por contra-ataques para surpreender. Com o passar do tempo, os donos da casa passaram a sair mais para o jogo e equilibraram as ações.

Chances de gol surgiram dos dois lados, mas foi o Massa Bruta que encontrou as redes aos 35 minutos. Vitinho recebeu pela esquerda, e de fora da área chutou para o gol exigindo defesa com rebote de Matheus Cavichioli fez a defesa. Na seguida, Jadsom, que estava próximo, mandou para o gol e inaugurou o marcador.

Mesmo com a leve melhora do América no decorrer da primeira etapa, o Braga ainda foi bem superior ao final da primeira etapa e mereceu o resultado. Os dados estatísticos mostram uma vantagem na posse de bola (América MG 36%x64% Bragantino), além de uma grande vantagem em número de finalizações (América MG 3x9 Bragantino).

Em roteiro parecido à primeira etapa, Braga novamente joga melhor e garante vitória

O reinício da partida novamente tendeu ao time visitante, que nos primeiros 10 minutos, finalizou duas vezes com perigo à meta de Matheus Cavichioli. O Coelho só foi assustar aos 19 minutos, quando Cazares levantou na área, e depois da defesa afastar, Rodrigo Varanda finalizou de fora da área e levou perigo ao gol de Cleiton.

O jogo então ganhou outro ritmo e perdeu bastante intensidade, até que aos 40 minutos, Nacho Laquintana recebeu no meio de campo e tentou dali mesmo quando enxergou o arqueiro do América MG fora da meta, a finalização por pouco não entrou. 3 minutos depois, em jogada bastante isolada do time da casa, Rodrigo Varanda tentou finalização e a bola desviou no braço de Matheus Fernandes, gerando revolta dos atletas americanos.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado ao monitor do VAR para analisar o lance, e posteriormente, deu pênalti para os mandantes. Na cobrança, Mastriani cobrou a penalidade com finalização rasteira no meio do gol, facilitando a defesa de Cleiton, com os pés.

Para matar o jogo, o Braga teve excelente oportunidade aos 53 minutos, quando Thiago Borbas ficou na pequena área livre para finalizar e mandou para fora. Mas outra oportunidade veio a aparecer aos 54, desta vez com Lucas Evangelista, que recebeu na entrada da área e não desperdiçou para ampliar a vantagem nos minutos finais do jogo.

Agenda

O América-MG volta a campo na próxima segunda-feira (25) às 20h, para, em casa, enfrentar o Vasco, concorrente direto na briga contra o rebaixamento.

O RB Bragantino, por sua vez, atuará como mandante no clássico paulista contra o Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida está marcada para o próximo domingo (24) às 18h30.