Argentinos Juniors aciona FIFA após atraso de pagamento do Corinthians por Fausto Vera

O clube Corinthians foi acionado na Fifa pelo Argentinos Juniors por causa de atraso de uma parcela da compra do jogador Fausto Vera. O time argentino espera que a entidade máxima do futebol consiga ajudar a resolver o problema cobrando o Timão para que o valor que falta seja pago o mais rápido.

O jogador foi pedido ao clube pelo ex-técnico Vitor Pereira, e foi uma aposta de confiança da diretoria no português. O clube possui 70% dos direitos, e o jogador argentino custou aos cofres do clube cerca de R$ 35 milhões, segundo o balanço de 2022, em valores parcelados.

As partes não confirmam detalhes do cronograma de pagamento, mas o clube argentino não esconde a insatisfação com as seguidas falhas do clube brasileiro.

“Com os juros, eles nos devem mais de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões)”, disse o presidente do clube argentino Cristian Malaspina.

Essa é a segunda vez no ano que o Timão atrasa o pagamento. No fim de junho, o clube pagou com atraso uma parcela de 750 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) também depois da reclamação do clube argentino na Fifa.

O atraso atual de dois meses na última parcela se deve por um problema no fluxo de caixa do Timão, que esperava receber valores do Vasco e do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelas vendas de Lucas Piton e Murillo, respectivamente. O clube espera normalizar os pagamentos nas próximas semanas.

No momento, o Corinthians não tem medo de um transfer ban, mas deseja quitar a dívida antes da reabertura das janelas de transferências, em janeiro.

Momento atual no clube

Fausto perdeu o posto de titular no Corinthians e tem sido preterido pelos concorrentes Maycon e Gabriel Moscardo. O jogador, agora, trabalha para recuperar o prestígio anterior sob o comando do técnico Mano Menezes.

Contratação nova melou?

As relações institucionais estremecidas entre Corinthians e Argentinos Juniors reduziram severamente a chance do Corinthians conseguir contratar o lateral-esquerdo Santigo Montiel, indicado pelo técnico Mano Menezes.