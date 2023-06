Internacional supera Vasco e volta a vencer no Brasileirão

Neste domingo (11), o Internacional superou o Vasco por 2 a 1 no Beira-Rio, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

O primeiro tempo ficou marcado por dois gols precoces do Colorado, que optou por fechar os espaços após a vantagem. Do outro lado, o cruzmaltino descontou com o jovem Ryan e encontrou chances reais de empate no segundo tempo, mas não foi o suficiente.

Com a vitória, o Internacional subiu para 14 pontos na tabela de classificação, chegando à 10ª colocação. Por outro lado, o Vasco segue na penúltima colocação, com 6 pontos e cinco derrotas seguidas no Brasileirão.

Internacional abre vantagem com facilidade

Apostando no jovem Rayan e uma escalação ofensiva, o técnico Maurício Barbieri sofreu um revés praticamente imediato após apito inicial. Com apenas dois minutos de jogo, o Internacional abriu o placar no Beira-Rio. Em jogada de escanteio, Rômulo aproveitou a liberdade após bola desviada e empurrou às redes para deixar 1 a 0 a favor do Colorado.

Aos 15', o Inter conseguiu ampliar a vantagem rapidamente. Em cruzamento de Pedro Henrique na grande área, Luiz Adriano desviou na primeira trave e parou na defesa de Léo jardim. No entanto, o goleiro deu rebote e o atacante devolveu na medida para Wanderson concluir com categoria.

Com dois gols de vantagem, Mano Menezes teve maior tranquilidade para seguir com seu principal plano de jogo, optando por utilizar linhas recuadas enquanto deixa a posse de bola para o adversário. O Vasco voltou a demonstrar muita desorganização tática e falta de criação para jogadas coletivas, mas o cruzmaltino ainda assim conseguiu marcar no 1º tempo.

Na marca dos 29 minutos, Pumita Rodríguez foi lançado e cruzou para Alex Teixeira dominar e acionar Ryan, jovem de apenas 16 anos que chutou cruzado para surpreender o goleiro adversário. A nova aposta de Maurício Barbieri é o jogador mais jovem do século no profissional do Vasco.

Vasco não aproveitou oportunidades no segundo tempo

Diferentemente do primeiro tempo, o Colorado voltou com mais ímpeto ofensivo após o intervalo. Aos 8', Pedro Henrique dominou na direita e finalizou com perigo, em jogada que contou com todos os jogadores presentes no campo ofensivo.

O Vasco tentou resposta após uma bela troca de passes. Marlon Gomes e Piton fizeram a tabelinha e o lateral-esquerdo achou Ryan, que chutou de primeira e parou apenas no desvio em Nico Hernandez em outro lance de perigo.

No restante do segundo tempo, o Inter voltou a adotar postura mais defensiva e Mano Menezes promoveu as entradas de Lucca e Jean Dias, enquanto Barbieri apostou em Erick Marcus, Gabriel Pec, Figueiredo e Pedro Raúl, centroavante que iniciou o jogo no banco de reservas.

O Colorado conseguiu resguardar bem os espaços, mas o Vasco achou duas gigantescas oportunidades na reta final. Aos 38', Puma Rodríguez cruzou na área e Erick Marcus testou firme no travessão. Três minutos depois, Gabriel Pec dominou na área e girou para finalizar na trave. Lucas Piton aproveitou rebote e finalizou, mas o goleiro John fez uma defesa impecável para garantir a vitória colorada.

Sequência

Na próxima rodada, o Internacional enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, no dia 22, às 19h), enquanto o Vasco terá pela frente o Goiás, no mesmo dia, às 18h.