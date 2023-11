Após derrota de virada, Tite lamenta instabilidade e mantém Libertadores como foco principal

De virada, o Flamengo perdeu pra o Santos. Em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, o Peixe virou para cima do clube Rubro-negro e saiu vencedor da partida pelo placar de 2 a 1. Os autores dos gols para a equipe paulista, foram Nonato e Joaquim, e para a equipe carioca, Pedro, aos 21 minutos.

Tite, o técnico do Flamengo, analisou a derrota da equipe, a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro.

“São partes do jogo. A partida tem diferentes etapas. Temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Não vou entrar no mérito da expulsão. Eu a vi e tenho minha opinião, vou deixar com vocês. Mas não justifica que nós tenhamos uma instabilidade. A instabilidade tivemos no momento do empate. Antes, tivemos inflitrações, acertamos a trave, mas tomamos o gol e sentimos um pouco”.

“A equipe ainda está no processo de me conhecer e de ter estabilidade nesses momentos. Isso é maturidade. Deve ser desenvolvido. Tentamos um 4-2-3, com um a menos, mas estávamos sofrendo pelos lados. Mudamos para um 4-3-2, equilibramos a partida e sofremos o gol no fim.“

Ao ser perguntado sobre as possibilidades de título brasileiro do Flamengo, Tite manteve os pés no chão e compreendeu a frustração da torcida rubro-negra, mas admitiu que o foco principal é a classificação direta para a Libertadores.

“A realidade dos fatos nós temos que enxergar. É claro que o torcedor fica frustrado. Eu sou torcedor, eu fui torcedor. E tenho compreensão. Nós enquanto profissionais temos que saber absorver essas situações. Isso faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado. Mas temos que ter a serenidade e a calma e a concentração para administrar tudo isso.“

“O objetivo é a classificação direta para Libertadores. É isso desde o início, coerentemente falando. Administrar as situações adversas e os erros. É fazer a cada jogo a nossa performance ser melhor.“

Fabrício Bruno

Gerson foi expulso após a revisão do VAR em lance com Furch. O volante do Flamengo deu uma braçada no adversário e a arbitragem de vídeo indicou a expulsão aos 41 minutos do primeiro tempo.

“Depois da expulsão é nítido que é difícil, a gente tem que abaixar a linha. É uma equipe que está em uma situação difícil, mas sabe propor o jogo e consegue jogar. Com um a menos não tem como conseguir jogar. Nós suportamos bem - disse o zagueiro ao deixar o campo.”

O zagueiro reclama de uma falta de Jean Lucas, o lance prosseguiu enquanto Fabrício ficou deitado no gramado.

“A arbitragem é terrível. Eu já cansei de reclamar, reclamar e reclamar. O Jean Lucas me dá um pisão no pé. O meu meião está rasgado. Ele vai dar o cartão e não dá. Você não pode reclamar com ele porque ele vai expulsar, igual fez com o Bruno Henrique. Tem atitude que precisa ser vista. É sempre contra o Flamengo. É sempre assim. Mas é levantar a cabeça agora. Temos um jogo dificílimo. Temos que corrigir os erros para voltar a vencer no campeonato”.

Próximo jogo

O Flamengo tem a sua segunda derrota consecutiva com Tite no comando. Com 50 pontos, o Rubro-Negro precisa lutar pela vaga direta para Libertadores. O próximo compromisso é contra o Fortaleza, domingo, no Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.