Fora da lista de convocados da Seleção Brasileira, Marcos Leonardo comenta: "Tempo ao tempo"

Nesta tarde de segunda-feira (06), o treinador do Fluminense e da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou a lista dos 24 convocados para os jogos contra Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026.

Dentre os convocados, a maior surpresa foi o nome do jovem atacante do Palmeiras Endrick, de apenas 17 anos, cujo já está contratado pelo Real Madrid. Outro nome surpreendente foi o de Paulinho, do Atlético-MG, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Tiquinho Soares do líder Botafogo.

Recado do Menino da Vila

Havia muita expectativa pela convocação de Marcos Leonardo, pois o camisa 9 do Peixe é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 13 gols marcados, e é o principal goleador do clube na temporada com 21 tentos em 42 jogos. Por conta disso, o atacante deixou uma mensagem enigmática em uma de suas redes sociais logo após o anúncio dos atletas que foram chamados por Diniz:

Atacante santista comenta "Tempo ao tempo" sobre não ser chamado pelo técnico Fernando Diniz para representar o Brasil nas Eliminatórias.

Vale destacar que o Menino da Vila já trabalhou com o atual técnico da Seleção em 2021, quando Fernando Diniz era comandante do Santos. Outra estatística sobre Marcos Leonardo é sua constante aparição nas convocações da Seleção Brasileira sub-20, na qual ele foi um dos artilheiros da Copa do Mundo da categoria com cinco gols em cinco partidas.

No dia 12 de outubro, quando o Brasil empatou em Cuiabá pelo placar de 1 a 1 jogando diante da Venezuela, a transmissão da Rede Globo citou alguns nomes para serem lembrados em situações futuras, incluindo o de Marcos Leonardo:

“Eu acho que a briga está aberta, mas eu incluiria mais jogadores nessa discussão. Não me limitaria apenas a Gabriel Jesus e Richarlison. Eu começaria a preparar três jogadores: Marcos Leonardo, Vitor Roque e Endrick”, disse Roger Flores.

“O Marcos Leonardo está jogando o fino. O moleque é chamado de Brabo e é mesmo. O Vitor Roque está machucado e estava sendo chamado. E tem o Endrick que está definitivamente acontecendo”, comentou Luis Roberto.