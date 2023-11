Juventude vence Ituano com lei do ex e assume vice-liderança da Série B

Juventude e Ituano se enfrentaram nesta sexta-feira (3) pela 35ª partida do Campeonato Brasileiro Série B no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O time gaúcho iniciou a partida com 57 pontos na sétima colocação e, com a vitória, encerrou a noite na vice-liderança do campeonato com 60 pontos. O clube vinha de 4 empates consecutivos.

Já o Ituano está em 14º lugar com 38 pontos, completou 10 jogos sem vencer e está a três pontos de vantagem do Tombense, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

A partida começou com o time do interior de São Paulo atacando e buscando espaços, com faltas bruscas e recebendo o primeiro cartão amarelo no segundo minuto de jogo. Iury levou seu terceiro cartão e está fora da próxima partida contra o Sampaio Correia no próximo sábado (11).

Aos 13’ Juventude ataca com perigo pela primeira vez na partida. Alan Ruschel levanta na segunda trave mas a bola passa por todos e ninguém crava o chute.

Somente aos 17 minutos, Gabriel Taliari acerta o chute e abre o placar para o time de Caxias do Sul. O meia-atacante que já vestiu a camisa do Galo de Itu avançou com liberdade pelo meio de campo e chutou de longe. A bola acaba desviando em Mário Sérgio mas encobre o goleiro e acerta a rede. Aos 32’ Juventude teve outra grande chance com David que isolou a bola.

O time rubro negro teve uma nova chance com Yann Rolim mas desperdiçou. Erick pôde aumentar a vantagem para o Juventude mas a arbitragem sinaliza impedimento no lance aos 45’.

Segundo tempo

O galo de Itu começa a segunda parte do jogo com um a menos, mas apesar disso, o jogo permaneceu equilibrado entre as duas equipes. O Juventude manteve a posse de bola e teve bastante dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Ituano.

Aos 27’ do segundo tempo o galo de Itu empatou o jogo com gol de Wesley Pomba em cobrança de falta perigosa. Yann Rolim cobrou a falta fechada e o goleiro do Juventude tirou a bola no soco. No rebote, o atacante do rubro negro manda para o fundo da rede.

O time de Caxias do Sul teve uma grande oportunidade de virar o jogo mas o goleiro Jefferson Paulo cresceu na frente da rede e se manteve consistente em uma sequência de defesas.

O VAR novamente entra em cena quando os jogadores do Juventude pedem toque de mão em lance depois da bola sair em escanteio. Após checagem, é confirmada a penalidade máxima e Gabriel Taliari amplia o placar e faz seu segundo gol na partida.

Jogadores de ambas as equipes se desentendem e protagonizam confusão em campo após o apito final.

Cartões

Além de Iury ter recebido um cartão amarelo, o camisa 9 do Juventude, Eric Farias, recebeu uma advertência aos 29 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Claudinho do Itu, após cometer uma falta dura em David e sair do lance sangrando, foi expulso depois da análise do árbitro de vídeo que anulou o cartão amarelo que o juiz José Padovani havia dado para o capitão do galo. O médico do Itu, Alexandre Santoro, também foi expulso. Hélio Borges, Marcel e Pacheco receberam cartão amarelo por reclamação durante a partida e o autor dos gols do Juventude também foi amarelado por comemorar o gol com a torcida no alambrado.