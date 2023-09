Mesmo podendo garantir o acesso já no próximo sábado, Robinho mantém discurso de pés no chão no Paysandu: “A empolgação não parte de nós”

Com duas rodadas de antecedência, o Paysandu pode garantir o acesso à Série B. Para isso, precisa vencer na Paraíba o Botafogo e torcer para que o Volta Redonda faça valer o fator casa e supere o Amazonas. Ambas as partidas acontecem no próximo sábado.

O Papão lidera o grupo C e está invicto na segunda fase da terceirona com duas vitórias e um empate. Até por isso, a nação bicolor está bastante confiante na ascensão de divisão. Porém, o capitão da equipe, o experiente meia Robinho, garantiu que no clube o discurso segue de pés no chão: “A empolgação não parte de nós. Não conquistamos nada ainda. Estamos todos focados até porque o Botafogo foi um adversário que nos trouxe muitas dificuldades no jogo em Belém. Estamos trabalhando nesta semana decisiva com muita concentração para que possamos voltar de lá com um grande resultado”, destacou o camisa 20.

Foto: Jorge Luis Totti/Paysandu

Robinho tem 15 jogos pelo Paysandu. Foram oito vitórias, seis empates e somente uma derrota. Além do ótimo retrospecto, já marcou um gol e deu cinco assistências: “Feliz pelos números no Paysandu. Tenho procurado contribuir da melhor maneira, seja dentro ou fora de campo. Falta a cereja do bolo, que é o acesso. O nosso torcedor pode ter certeza que o elenco todo está fechado neste objetivo. Mas, só atingiremos essa meta se mantivermos a mesma seriedade das últimas partidas”, finalizou o meia.