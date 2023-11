Lucas Lima e Nonato estão suspensos e não enfrentarão Fluminense na reta final do Brasileirão

"Na próxima quarta-feira (29), o Santos enfrentará o Fluminense na Vila Belmiro, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano não poderá contar com os meio-campistas Lucas Lima e Nonato para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras, pois receberam o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Botafogo no último domingo (26).

O Santos buscou o empate nos acréscimos em um confronto com o Glorioso, no Nilton Santos; a partida terminou em 1 a 1. Confira o gol de empate do Peixão abaixo.

Apesar do grande resultado contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o camisa 7, Nonato, acabou levando cartão amarelo logo no primeiro tempo, ficando de fora do próximo jogo.

Não para por ai!

Lucas Lima, que entrou no lugar de Nonato, também foi advertido com cartão amarelo no final da partida e será mais um desfalque na próxima rodada da competição.

Com isso, o comandante do Peixe, Marcelo Fernandes, terá que resolver esse problema no meio de campo. Além de Lucas Lima e Nonato, o venezuelano e capitão da equipe, Tomás Rincón, ainda é dúvida para o confronto devido a dores musculares. Por outro lado, o Santos contará com o retorno do lateral Dodô, que está voltando a campo após cinco rodadas sem atuar, por conta de um trauma no joelho.

Provável escalação do Peixe

João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquin, Dodô, Rodrigo Fernández, Camacho, Jean Lucas, Maxi Silvera, Soteldo e Marcos Leonardo.