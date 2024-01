Atlético-MG vence Floresta-CE e avança na Copinha

O Atlético-MG venceu o Floresta por 2 a 0 na noite desta domingo (7) e se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rolou às 19h15 no estádio Gabriel Marques da Silva. Os gols do Galinho foram marcados por Caio Ribas e Yan.

O confronto entre as consideradas duas melhores equipes do grupo começou como qualquer outro, com os dois times se conhecendo e se precipitando nas ações, mas logo a bola colou nos pés do time alvinegro.

O Galo chegou a marcar aos 21, de cabeça, mas o lance foi anulado devido a um impedimento na finalização.

Os alvinegros tiveram controle das ações já perto dos dez minutos. Ainda assim, o Floresta trocava bons passes e aplicava seu estilo de jogo.

A partida seguiu disputada com boas jogadas e ataques para os dois lados, mas sem chances claras de gol.

O gol do Galinho saiu aos 34 minutos, com Caio Ribas, após a bola sobrar em uma cobrança de falta na lateral da grande área.

Athyrson quase ampliou de cobertura para o Galo, mas a bola foi mais alta do que o esperado.

Mesmo com um certo controle do jogo, os mineiros tiveram dificuldades de criar oportunidades claras de gol.

Sem muitas chances

O início do segundo tempo também ficou sob o domínio do Atlético,

Antes dos dez minutos, o árbitro viu pênalti de Davi Castro em cima de João Rafael. O lance foi motivo de discussão, por ter ocorrido fora da área, porém, ainda assim, a penalidade foi marcada. Yan, que não tinha nada a ver com isso, marcou o segundo do Galinho na partida.

O Floresta respondeu com uma finalização que parou nas mãos de Robert.

Em busca de reverter o placar, o Floresta avançou seus jogadores e, assim, abriu espaços para que o Atlético pudesse atacar em velocidade e principalmente em contra-ataques, visto que o time cearense tinha dificuldades em construir boas jogadas ofensivas.

Aos seis minutos, Léo Santos perdeu uma chance incrível de marcar o terceiro do Galo após ficar com a sobra de uma cobrança de falta.

O cenário de lançamentos e jogadas rápidas se repetia conforme o jogo passava. Um pouco mais com a bola, o Floresta atacava pelos e buscava jogadas pela linha de fundo e também cruzamentos. Já o Galo, que administrava o jogo, partia em velocidade ao recuperar a bola.

Boa parte das ações ofensivas do time mineiro foram desperdiçadas no passe e no momento da conclusão. O Galo teve algumas chances de ampliar o placar, mas não aproveitou.

Ao final de jogo, o mesmo cenário. O Lobo tinha a posse de bola, mas não criava as chances. Quando o Atlético recuperava, partia em direção ao gol, mas sem caprichar.

E agora?

O próximo confronto do Galo é contra a equipe do Ska Brasil, que venceu o Timon-MA por 7 a 0, em partida realizada às 17h, no mesmo estádio. O confronto acontece na quarta-feira (10) às 19h30. Os alvinegros lideram o Grupo 18 com seis pontos.

Já o Floresta pega já eliminado Timon, também na quarta, às 17h. O Verdão disputa a classificação com o Ska Brasil, que tem o mesmo número de pontos, porém, maior saldo de gols.