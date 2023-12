Cruzeiro se acerta com o técnico argentino Nicolás Larcamón, ex-León, para a temporada de 2024

O Cruzeiro chegou a um acordo verbal para a contratação do técnico Nicolás Larcamón. O argentino, de 39 anos, irá assinar um vínculo até o fim de 2025. Seu último trabalho foi no León, do México, onde foi demitido na sexta-feira passada após a derrota no Mundial para o Urawa Reds por 1 a 0.

O acerto do Cruzeiro com o treinador foi anunciado pelos jornalistas argentinos César Luis Merlo e Germán García Grove nesta terça-feira (19). Nicolás possui o perfil desejado pelo clube, com um estilo de jogo ofensivo, intenso e acostumado a realizar bons trabalhos com orçamentos mais enxutos. O técnico destacou-se no futebol mexicano à frente do Puebla e, mais recentemente, no León, onde conquistou a inédita CONCACAF Champions League, chamando assim a atenção da diretoria celeste.

O time mineiro buscava um treinador desde o término do Campeonato Brasileiro de 2023, tendo tentado alguns nomes, como o também argentino Fernando Gago, que acabou fechando com o Chivas Guadalajara, e o brasileiro Thiago Carpini, que permaneceu no Juventude.

A comissão técnica do novo treinador do Cruzeiro será formada pelos seguintes profissionais:

Auxiliares: Javier Berges e Damian Ayude.

Preparador físico: Juan Cruz Monaco.

Analista: Miguel Leopardi

Trabalhos de Larcamón na carreira:

Apesar de ser argentino, Nicolás teve destaque no México, onde passou por Puebla e León, e também comandou três equipes chilenas ao longo de sua carreira: Antofagasta, Curicó Unido e Huachipato. Além disso, teve experiência como treinador no Deportivo Anzoátegui, da Venezuela.

No León, onde teve seu maior destaque, o treinador permaneceu pouco mais de um ano no clube, disputando 51 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Além disso, conquistou seu único título na carreira até o momento, a Concacaf Champions League, em 2023, vencendo o Los Angeles FC.

O time que Nicolás Larcamón mais comandou foi o Puebla, do México, onde ficou por quase dois anos. Foram 81 jogos, com 27 vitórias, 31 empates e 3 derrotas.

Foto: MEXSPORT

Estilo de jogo:

Nicolás possui uma abordagem ofensiva, uma característica que agrada à cúpula da SAF celeste. Dos quatro treinadores da gestão de Ronaldo, dois deles são adeptos do estilo ofensivo: Pezzolano e Pepa. Além disso, Larcamón será o terceiro treinador estrangeiro da SAF em três anos e o segundo técnico argentino na história do Cruzeiro. O primeiro foi Nelson Ernesto Filpo Nuñez, que chegou ao clube em julho de 1955, mas não permaneceu por muito tempo devido à pressão interna, tendo seu contrato rescindido em outubro do mesmo ano.

Filpo Nuñez retornou ao clube em 1970 e comandou a equipe estrelada, composta por Tostão, Zé Carlos e Dirceu Lopes, no Mineiro e em alguns jogos do Brasileirão. O treinador argentino, nas duas passagens pelo Cruzeiro, dirigiu a equipe em 30 jogos, obtendo 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.