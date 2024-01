Na noite desta quinta-feira (25), sob forte chuva na Vila Belmiro, o Santos venceu a Ponte Preta por 3 a 1, ampliando sua liderança no Grupo A do Paulistão. Com dois gols de Giuliano e um de Julio Furch, o time alcançou seus pontos, abrindo uma vantagem de três pontos sobre Portuguesa e Ituano.

O Santos é a única equipe com aproveitamento perfeito, conquistando duas vitórias em duas rodadas no campeonato estadual.

Triunfo do Peixe

O Santos rodava bem a bola quando, aos 11 minutos, Diego Pituca cruzou pelo lado esquerdo. Mateus Silva rebateu, e Giuliano, dentro da grande área, dominou e finalizou no canto direito de Pedro Rocha.

Logo após o primeiro gol, aos 18 minutos, Furch aproveitou um cruzamento de Aderlan e, da pequena área, disparou o chute. A bola tocou no travessão e entrou, fazendo 2 a 0.

Na segunda etapa, em cobrança de escanteio, Felipe Jonatan cobrou da esquerda, e Giuliano fez o terceiro de cabeça.

Após a trégua da chuva, aos 31 minutos do segundo tempo, a bola atingiu o braço do zagueiro Gil. O VAR foi acionado, e o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos assinalou pênalti para a Ponte. Elvis cobrou e marcou o único gol da Ponte aos 32 minutos da segunda etapa.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória, a equipe santista alcança 6 pontos e se mantém como líder do grupo A. Seu próximo compromisso é domingo (28), às 18 horas. O Alvinegro faz o primeiro clássico da temporada enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão.

Já a Ponte Preta, se mantém com apenas 1 ponto e fica na lanterna do grupo B, a dois pontos do segundo colocado, Água Santa. A equipe de Campinas volta a jogar no domingo (28), às 16h, contra a Inter de Limeira, no Moisés Lucarelli.