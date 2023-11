Avaí vence confronto direto contra Ponte Preta e praticamente assegura permanência na Série B

Em duelo decisivo na briga contra o rebaixamento, o Avaí venceu a Ponte Preta por 1 a 0 em Campinas neste sábado (4) e praticamente assegurou a permanência na Série B. Jean Lucas, no segundo tempo, fez o gol da partida no estádio Moisés Lucarelli.

Avaí assusta mais

A Ponte Preta teve a primeira boa oportunidade do jogo, aos 6 minutos. Após jogada pela direita, com bola cruzada na área. Mailton fez o cruzamento, Jeh desviou de cabeça em direção do gol e a bola sai pela linha de fundo.

O Avaí respondeu logo na sequência, quando Waguininho recebeu dentro da área e chutou forte, mas Caíque França salvou com os pés. Com mais posse de bola, o Leão assustou mais na primeira etapa, apesar de ter se complicado em alguns momentos com a marcação da Ponte na saída de bola.

Aos 14, Giovanni arriscou chute de fora da área e exigiu a primeira boa defesa do goleiro Caíque França espalma. Por um tempo, a Ponte melhorou e passou a ocupar mais o ataque, mas sem levar grande perigo para Igor Bohn.

Ainda no primeiro tempo, aos 44, duas grandes chances para o Avaí, que ficou muito perto do gol. Jean Lucas arriscou de fora da área e, após desvio do goleiro, a bola explodiu na trave. Na sequência, Poveda ficou de frente para o gol e mandou no travessão.

Vitória azurra

Na etapa final, os minutos iniciais foram de iniciativa da Ponte Preta, que exigiu mais de Igor Bohn. Aos 15, Mailton cruzou na área, Jeh cabeceou e parou no goleiro.

Apesar da presença no ataque, a Ponte não conseguiu realmente pressionar o Avaí e ainda deixou espaços. Aos 19, Wellington recebeu dentro da área em jogada de contra-ataque e cruzou para Jean Lucas,, que completou para o gol na segunda trave.

A Ponte Preta quase empatou aos 22 e aos 24, com Eliel e com Paul Villero. Desorganizada, a Macaca seguiu tentando a reação, mas sem sufocar o Leão, que se defendeu bem.

Aos 45, porém, Igor Bohn precisou brilhar para evitar o empate. Após bola cruzada na área, Jeh cabeceou no chão e o goleiro evitou. Pouco depois, um pênalti chegou a ser marcado para os donos da casa após toque de mão de Douglas, mas foi anulado por falta e a Ponte não conseguiu evita a derrota.

Classificação e próximos compromissos

Com seis jogos de invencibilidade, o Avaí sobe para 42 pontos, no 13º lugar, e abre oito em relação ao Tombense, primeiro time dentro do Z-4, mas que ainda tem um jogo a menos. Já a Ponte, que não vence há dez partidas, é a 16ª, com 35, e pode entrar no grupo do descenso ao fim da rodada.

Agora, faltam apenas três jogos para o fim da Série B. A Ponte Preta tem um duelo decisivo na próxima rodada diante do Tombense, em Minas Gerais, no sábado (11), às 18h. No mesmo dia, o Avaí joga na Ressacada diante do CRB, às 17h.