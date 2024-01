Na noite deste sábado, o Corinthians visitou o São Bernardo no Estádio Municipal Primeiro de Maio, às 20h. O time da casa teve o Rodrigo Souza expulso aos 13 minutos do primeiro tempo e, mesmo assim conseguiu vencer o Timão por 1 a 0.

O estreante da partida

Diego Palácios enfim estreou com a camisa alvinegra e fez um bom jogo, com aproximações, ultrapassagens, mas no final da primeira etapa, com 51 minutos do primeiro tempo. A principio a situação do atleta preocupa, pois ele caiu sozinho no gramado e colocou a mão na lateral do joelho. O clube ainda vai realizar exames médicos e deve informar o quadro do atleta.

Primeiro tempo tenso

A primeira etapa foi marcada por muitas faltas marcadas e muitos cartões distribuídos. O primeiro amarelo foi mostrado logo aos 32 segundos de jogo, quando Lucas Lima fez uma falta dura em Fausto Vera e o árbitro não quis conversa. Aos 10 minutos, o juíz foi ao VAR e expulsou o Rodrigo Souza após uma entrada em Matías Rojas na altura do tornozelo com a sola da chuteira. Ao todo, na primeira etapa, foram sete cartões.

Mesmo com um a menos, o São Bernardo conseguiu pressionar o Corinthians e até marcar um gol. Com um erro de passe de Matías Rojas no meio-campo, os laterais corinthianos não acompanharam e o São Bernardo armou o contra-ataque. Com um cruzamento vindo da direita, Silvinho chapou a bola para o fundo da rede, sem chance para o goleiro Cássio.

Pouca paciência

Durante toda a partida, Cássio e Mano Menezes se mostraram muito incomodados com a situação do time. O Cássio ficou irritado, em especial em dois momentos, o primeiro quando gritou com Mano Menezes após sofrer um chute na trave e dizendo que não tinha ninguém para marcar o Lucas Lima. A outra aconteceu quando Romero segurou muito a bola e Cássio pediu para ele concluir no gol.

Já Mano Menezes, além de ter ficado o jogo inteiro orientando energicamente a equipe, ele perguntou para Yuri Alberto "Você é burro?" quando o atacante fez uma falta no ataque. Depois os dois se abraçaram. Vale lembrar que Cássio e Mano Menezes protagonizaram polêmicas no último jogo da equipe contra o Ituano.

Segundo tempo "morto"

Na segunda etapa pouca coisa foi criada dos dois lados. O Corinthians chegou, mas na maioria das vezes sem perigo algum ao gol do São Bernardo. Mas Romero e Matheus Araújo perderam duas chances que poderiam ter deixado o Corinthians em uma situação bem melhor.

Agendas

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (30), às 19h30, contra o São Paulo na Neo Química Arena, já o São Bernardo entra em campo na quinta-feira (01), às 19h, contra a Inter de Limeira, fora de casa.