Corinthians vence o rebaixado Coritiba no Couto Pereira

O Corinthians venceu o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, na última rodada do Campeonato Brasileiro, esta rodada já não valia mais nada para ambas as equipes, o Coxa já estava rebaixado para a Série B de 2024 e o Corinthians termina em 13° lugar independente do resultado da partida.

Jogo sem torcida

A partida aconteceu sem a presença de torcedores, por conta do último acontecimento entre a torcida do Coritiba e do Cruzeiro, no jogo que ocorreu no dia 12 de novembro deste ano, onde os torcedores dos dois times invadirem o gramado, após o Coxa marcar um gol aos 45 minutos do segundo tempo, com isso os dois clubes foram punidos.

Primeiro tempo dominado

O jogo começou com a equipe mandante indo para cima do Corinthians, logo aos 08 minutos de partida, o time da casa finalizou pela primeira vez com o Caio, que armou um contra ataque após um erro na troca de passes do time Alvinegro, ele invadiu a área e bateu tirando do goleiro Carlos Miguel que ainda assim conseguiu fazer uma boa defesa. O revide do Corinthians veio aos 10 minutos, com Fausto Vera, o volante corinthiano recebeu uma bola do meia Matheus Araujo, e finalizou de fora da área, marcando um belo gol e abrindo o placar para o time paulista. Ainda no primeiro tempo, após uma bela recuperação de bola aos 13 minutos, o atacante Romero, cruzou para o camisa 9 Yuri Alberto cabecear no cantinho, mas o goleiro Pedro Morisco conseguiu fazer uma bela defesa. o Timão chegou novamente aos 16 minutos com o jovem meia direita Guilherme Biro, que recebeu uma boa bola de Fausto Vera dentro da área, cortou para o meio e finalizou em cima do goleiro. Aos 20 minutos, o timão faz o 2° gol da partida, com o Romero, o Paraguaio recebeu uma bola na ponta esquerda, tocou no lateral Matheus Bidu, que cruzou na área, a bola ficou no bate e rebate, sobrou para Romero que finalizou com desvio e marcou o gol. Aos 24 minutos, o Corinthians chegou novamente, desta vez com o lateral Fagner, que finalizou de fora da área, mas a bola foi para fora. Já no final da primeira etapa, o Coxa finalizou pela segunda vez na partida, após um cruzamento do Andrey, o Thiago dominou dentro da área e finalizou para fora.

Segundo tempo pouco movimentado

O segundo tempo terminou com apenas uma chance clara para cada time, a primeira foi do Corinthians aos 10 minutos da segunda etapa, Yuri Alberto recebe boa bola, invade a área, cruza para trás, o Matheus Araujo recebe, finaliza de primeira e ela tira tinta da trave. Já a oportunidade do Coritiba, veio aos 28 minutos, após um escanteio cobrado, o Romero afastou, a bola sobrou no pé do lateral Jamerson, que dominou, e finalizou de fora da área, mas o goleiro Carlos Miguel conseguiu fazer uma ótima defesa.

Agora as duas equipes já começam a se planejar para a próxima temporada e para a reformulação de seus elencos.