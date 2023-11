Em busca da glória da eterna; Fluminense e Boca Juniors se enfrentam pela final da Libertadores

Título inédito ou recorde de conquistas igualadas? Neste sábado (04), às 17h, o Maracanã, um dos estádios mais icônicos do mundo, será o grande palco para a decisão da Conmebol Libertadores de 2023. Em campo, Fluminense e Boca Juniors se enfrentam pelo título mais cobiçado do continente.

Do lado do tricolor carioca, a equipe retorna à final depois de 15 anos da derrota sofrida para a LDU e busca a redenção no mesmo estádio onde viu o troféu escapar na decisão por pênaltis em 2008.

Do outro lado, os Xeneizes, que dominaram a Libertadores no começo dos anos 2000 com quatro títulos em sete anos, almejam finalmente alcançar a sua sétima conquista da competição e igualar-se ao Independiente-ARG como o maior vencedor da história.

O confronto, embora seja inédito numa final, não é novidade no histórico recente do torneio. O jogo de mais tarde será o sétimo entre os dois clubes, que se encontraram nas semifinais de 2008, na fase de grupos em 2012 e nas quartas de final do mesmo ano.

Na primeira vez que se enfrentaram, o Fluminense, à época comandado por Renato Gaúcho, levou a melhor sobre os argentinos após empatar na Argentina por 2 a 2 e vencer no Maracanã de virada por 3 a 1, garantindo a vaga na final daquele ano.

Quatro anos mais tarde, os dois clubes se reencontraram na fase de grupos, com uma vitória para cada lado. Nas quartas de final, outro duelo ocorreu entre eles, dessa vez com o Boca Juniors levando a melhor após vencer em casa por 1 a 0 e empatar no Rio por 1 a 1.

A campanha das equipes

Boca Juniors e Fluminense tiveram caminhos distintos na Libertadores desde a primeira fase. Enquanto os Xeneizes avançaram na fase de grupos em primeiro lugar e com relativa tranquilidade em relação aos adversários em pontos, o Flu quase disse adeus ao sonho logo no início.

Apesar de grandes jogos, como a goleada sobre o River Plate por 5 a 1 em casa, o tricolor carioca só conseguiu confirmar a classificação na última rodada, com dois pontos a mais do que o Sporting Cristal, que terminou em terceiro lugar.

No mata-mata, o clube brasileiro alternou entre confrontos difíceis, como as oitavas de final contra o Argentinos Juniors e as semifinais diante do Internacional, e a classificação tranquila contra o tricampeão Olímpia.

O clube argentino, por sua vez, alcançou um feito inédito na história da Libertadores, ao se tornar o primeiro time a chegar à grande decisão sem vencer nenhuma partida do mata-mata.

O caminho do Boca Juniors passou pela decisão por pênaltis contra o Nacional-URU, Racing-ARG e Palmeiras, com o goleiro Romero brilhando e se tornando o grande nome do time na campanha.

Retrospecto argentino no estádio é desfavorável

No Maracanã, o Boca Juniors busca, além da sétima conquista da Libertadores, uma vitória inédita. Em cinco partidas disputadas no estádio, o clube sofreu cinco derrotas contra três times brasileiros.

A primeira vez que o clube argentino jogou no Maracanã foi na final da competição de 1963, quando perdeu para o Santos de Pelé por 3 a 2. Dezoito anos depois, o Xeneize voltou ao local em um amistoso contra o Flamengo, com um novo revés, desta vez por 2 a 0.

Em 1991, novamente pela Libertadores, o rubro-negro foi mais uma vez o adversário, e outra vez o clube brasileiro venceu, mas o placar de 2 a 1 foi insuficiente para superar os argentinos, que avançaram de fase.

Em 1998, o Flamengo cruzou o caminho do Boca novamente, mas pela Copa Mercosul. Na fase de grupos, o time carioca levou a melhor mais uma vez, repetindo o 2 a 0 de 1981. Em 2008, foi a vez do Fluminense ser o algoz dos argentinos, eliminando-os na semifinal por 3 a 1.

Flu reencontra palco de final traumática

Para o Fluminense, vencer a decisão no Maracanã tem um significado além da inédita conquista. No mesmo estádio, o tricolor vivenciou um dos momentos mais tristes de sua história, ao perder o título nos pênaltis para a LDU, depois de vencer no tempo normal por 3 a 1 e reverter a desvantagem de dois gols.

Agora, outra vez no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Fernando Diniz busca reescrever a história e dar um fim diferente daquele vivido no mesmo estádio há 15 anos.

O desempenho dos times antes da final

Tanto o Fluminense quanto o Boca Juniors passaram por momentos de inconstância em seus campeonatos nacionais após garantirem a classificação para a decisão no Rio de Janeiro.

O clube brasileiro, que antes da semifinal brigava por uma vaga no G-4 do Brasileirão, acumulou uma série de tropeços com quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Com isso, o tricolor caiu para o oitavo lugar e viu a distância para o pelotão de frente aumentar de dois para oito pontos, além de sair da zona de classificação para a Libertadores de 2024.

O Boca, por sua vez, disputou cinco partidas depois de eliminar o Palmeiras nos pênaltis. Competindo no Campeonato Argentino e na Copa Argentina, os argentinos têm um desempenho semelhante ao rival brasileiro, com apenas uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Flu vai com o que tem de melhor

O técnico Fernando Diniz contará com seus principais jogadores à disposição para a grande final no Maracanã. Com isso, a escalação não deve apresentar novidades, com o zagueiro Nino, recuperado de lesão, atuando ao lado de Felipe Melo na zaga e Marcelo na lateral esquerda.

Do meio para a frente, a única dúvida está na disputa entre John Kennedy, fundamental na classificação contra o Internacional, e Martinelli. Caso opte pelo atacante, Arias pode ser recuado para o meio de campo.

Foto: Divulgação/Fluminense

Por outro lado, se Martinelli for escolhido, o colombiano deve ser mantido mais à frente, formando o trio de ataque ao lado de Keno e Cano, artilheiro da competição com 12 gols e principal esperança de gols do tricolor.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli (John Kennedy) e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Boca pode ter até quatro ausências

Além de não poder contar com Marcos Rojo e com Ezequiel Zeballos, o Boca Juniors pode enfrentar mais desfalques para a final de logo mais. O zagueiro Valentini e o atacante Benedetto, com lesões musculares, são dúvidas para a lista de relacionados.

Foto: Divulgação/Boca Juniors

Por outro lado, a equipe conta com a experiência de Cavani e do goleiro Romero como principais armas para a equipe argentina sair do Maracanã com a sétima conquista da Libertadores.

Provável escalação: Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández e Valentin Barco; Merentiel e Cavani.

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldan (COL);

Assistente 1: Alexander Guzman (COL);

Assistente 2: Dionisio Ruiz (COL);

VAR: Juan Lara (CHI).