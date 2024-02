Na noite desta quinta-feira (08), Guarani e Inter de Limeira se enfrentam pela 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo será disputado ás 21h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Guarani visa a vitória para se reabilitar no campeonato e pontuar no Grupo B. Já a Inter de Limeira, que folgou na última rodada, vai em busca dos três pontos para entrar na zona de classificação do Grupo C.

Guarani pode contar com retornos importantes

O Técnico Umberto Louzer tem boas novidades para este duelo, os laterais Mayk e Diego Mateus estão recuperados de lesão muscular e podem pintar no time titular. Outro retorno importante é o goleiro Vladimir, que por conta do vínculo com o Santos não pode jogar a última partida, mas que agora está liberado.

O atacante Gabriel Santos é desfalque, devido a uma lesão no posterior da coxa. Já o zagueiro Léo Santos é dúvida após reclamar de dores no joelho.

Provável escalação do Bugre: Vladimir, Heitor, Léo Santos (Márcio Silva), Rayan e Mayk, Camacho, Anderson Leite e Régis, Reinaldo, Bruno Mendes e Derek.

Inter de Limeira deve apostar na mesma escalação do último jogo

O treinador Júnior Rocha deve entrar com a mesma escalação que venceu o São Bernardo na rodada passada, mesmo ganhando duas opções para o decorrer do campeonato.

O volante Jhony Douglas voltou do departamento médico devido a uma lesão na pré-temporada e deverá ser inscrito no Paulistão. Outro volante que vai reforçar a equipe é Matheus Galdezani, que foi escolhido para ser inscrito após o corte de João Paulo, que rompeu o ligamento do joelho direito.

Provável escalação: Max Walef, Felipe Albuquerque, Deigo Jussani, Maurício e Zé Mário, Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha, Éverton Brito, Quirino e Juninho.